В британской разведке заявили об успешных контратаках ВСУ возле Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

В британской разведке заявили об успешных контратаках ВСУ возле Авдеевки

Минобороны Британии
ВСУ
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Авдеевка остается ареной самых ожесточенных боевых действий на фронте. Украинские военные провели ряд локальных контратак у Степного на Авдеевском направлении.

ВСУ провели успешные локальные контратаки возле Авдеевки

Согласно официальным данным, опубликованным Украиной, в некоторые дни около 40 процентов всех боевых столкновений происходило именно на Авдеевском направлении.

Российские штурмы в большинстве своем характеризуются атаками пехоты. В основном на штурмы бросают подразделения "Шторм-Z".

Британская разведка заявляет, что украинские силы провели ряд удачных контратак вблизи Степного.

Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное. Именно здесь Россия пытается одной частью движения в клеще охватить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону, говорится в строительстве.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

По словам украинского командования, потери россиян в Авдеевке больше, чем в Бахмуте. По предварительным данным, оккупанты потеряли там более 10 тысяч солдат.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического. В настоящее время завод контролируют ВСУ.

По состоянию на утро 9 декабря в Авдеевке остается более 1200 человек, наибольшей проблемой остается логистика в город.

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