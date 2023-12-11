В британской разведке заявили об успешных контратаках ВСУ возле Авдеевки

Авдеевка остается ареной самых ожесточенных боевых действий на фронте. Украинские военные провели ряд локальных контратак у Степного на Авдеевском направлении.
ВСУ провели успешные локальные контратаки возле Авдеевки
Согласно официальным данным, опубликованным Украиной, в некоторые дни около 40 процентов всех боевых столкновений происходило именно на Авдеевском направлении.
Российские штурмы в большинстве своем характеризуются атаками пехоты. В основном на штурмы бросают подразделения "Шторм-Z".
Британская разведка заявляет, что украинские силы провели ряд удачных контратак вблизи Степного.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.
По словам украинского командования, потери россиян в Авдеевке больше, чем в Бахмуте. По предварительным данным, оккупанты потеряли там более 10 тысяч солдат.
Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического. В настоящее время завод контролируют ВСУ.
По состоянию на утро 9 декабря в Авдеевке остается более 1200 человек, наибольшей проблемой остается логистика в город.
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