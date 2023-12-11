ВСУ удерживают плацдарм в Херсонской области и отбивают атаки армии РФ возле Авдеевки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и отбивают атаки преступной армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине в течение суток
Отмечается, что украинские военные в течение суток 73 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить российским захватчикам огневой поражение.
В течение суток авиация сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 боеприпасов, 1 пункта управления и 1 артиллерийскому средству противника.
В то же время российские оккупанты за сутки нанесли 10 ракетных ударов и совершили 46 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Зноб-Новгородское, Поповка, Порохонь Сумской области; Охримовка, Волчанск, Бударки, Плетеновка Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 2 атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении, Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 13 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Антоновке Херсонской области и Херсону.
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