ВСУ удерживают плацдарм в Херсонской области и отбивают атаки армии РФ возле Авдеевки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и отбивают атаки преступной армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине в течение суток

Отмечается, что украинские военные в течение суток 73 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить российским захватчикам огневой поражение.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 боеприпасов, 1 пункта управления и 1 артиллерийскому средству противника.

В то же время российские оккупанты за сутки нанесли 10 ракетных ударов и совершили 46 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта