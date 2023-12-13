ВСУ уничтожили более 800 солдат РФ и десятки вражеской техники — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 341 500 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 682 (+18) ед,

боевых бронированных машин – 10 594 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8 076 (+3) ед,

РСЗО − 919 (+0) ед,

средств ПВО − 605 (+0) ед,

самолетов − 324 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 173 (+10) ед,

крылатых ракет − 1 596 (+0) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 662 (+12) ед,

специальной техники – 1 176 (+6) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.