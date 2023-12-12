Залужный поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ — видео

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил каждого воина, кто защищает страну в составе этих войск.

День Сухопутных войск ВСУ

Залужный отметил, что уже второй год подряд Украина отмечает этот день в условиях большой войны, защищая страну от российского вражеского нашествия.

Вы – надежная основа украинской армии. Крепкий щит и острое копье, беспощадно уничтожающее противника! Вы знаете цену каждого клочка украинской земли. Ваша несокрушимая воля и мужество – гордость нашего государства! Поделиться

Он поблагодарил каждого воина, кто защищает страну в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, защищая родной дом и будущее наших детей.

С вами память и слава наших погибших собратьев. С вами верность стране, долгу и присяге! Слава Украине! Поделиться

Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск

Президент отметил, что Сухопутные войска в Украине насчитывают около 600 тыс. воинов разных родов войск.

Многие отмечены государственными наградами. Многих всегда будут помнить собратья за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей. Поделиться

Он поблагодарил каждого солдата, сержанта и командира за мощь, которую они дают нашему государству.