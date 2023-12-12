Залужный поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ — видео

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил каждого воина, кто защищает страну в составе этих войск.
День Сухопутных войск ВСУ
Залужный отметил, что уже второй год подряд Украина отмечает этот день в условиях большой войны, защищая страну от российского вражеского нашествия.
Он поблагодарил каждого воина, кто защищает страну в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, защищая родной дом и будущее наших детей.
Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск
Президент отметил, что Сухопутные войска в Украине насчитывают около 600 тыс. воинов разных родов войск.
Он поблагодарил каждого солдата, сержанта и командира за мощь, которую они дают нашему государству.
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