День несокрушимых мужчин и женщин. Зеленский поздравил военнослужащих с праздником — видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины. Также президент почтил погибших воинов у памяти погибших за Украину в Киеве.

Поздравление с Днем ВСУ от Зеленского

6 декабря. Семь утра. День Вооруженных сил Украины. День сильных. День смелых. День несокрушимых. Мужчин и женщин. Воинов. Героев. Всех, кто продолжает защищать государство. И всех, кто отдал свою жизнь, чтобы не отдать Украину. И именно сейчас я иду к Стене памяти. Многие знают, где это, многие были там. Ну а тем, кто пока не был, следует сходить. Увидеть лица наших героев. Поделиться

И сейчас я иду по столице нашего прекрасного государства, а не чьей-либо губернии в составе чьей-то империи. От Офиса Президента Украины иду, а не чужого гауляйтера. Впереди у нас Европейская площадь, где наши сине-желтые флаги, а не триколоры. Впереди – Владимирская горка. В честь нашего великого князя, а не их мелкого царька. Поделиться

Зеленский напомнил, что к тем, кто вел себя хорошо, придет Святой Николай Чудотворец, а к тем, кто вел себя ничтожно, придут ВСУ – творцы справедливости.

Мы крепкие. Мы – стена. Мы стоим. Чтобы защитить нашу землю. Чтобы защитить наших людей. Чтобы одержать победу. Слава всем нашим воинам, слава нашим Вооруженным Силам! Поделиться

День ВСУ 6 декабря

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины.

Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных Силах Украины», «Об обороне Украины», а 13 декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.