День несокрушимых мужчин и женщин. Зеленский поздравил военнослужащих с праздником — видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины. Также президент почтил погибших воинов у памяти погибших за Украину в Киеве.
Поздравление с Днем ВСУ от Зеленского
Зеленский напомнил, что к тем, кто вел себя хорошо, придет Святой Николай Чудотворец, а к тем, кто вел себя ничтожно, придут ВСУ – творцы справедливости.
День ВСУ 6 декабря
6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины.
Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных Силах Украины», «Об обороне Украины», а 13 декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.
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