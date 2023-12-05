Еще одна наша сила. Зеленский поздравил украинских волонтеров с праздником

Каждый год 5 декабря отмечают Международный день волонтеров. Президент Украины поздравил украинцев с праздником.

Украинских волонтеров поздравили с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских волонтеров с Международным днем волонтера, который отмечается 5 декабря.

Символично, что в канун Дня Вооруженных Сил Украины. Потому что украинские волонтеры – фактически еще один род наших войск, еще одна наша сила. Наша гвардия небезразлична. Наша армия активных украинцев, – написал президент. Поделиться

Зеленский также поблагодарил украинских волонтеров.

Благодарю вас! Слава нашим волонтерам! Слава всем, кто приближает победу! – подытожил президент. Поделиться

Международный день волонтера

Отметим, Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году на 40-й сессии в специальной резолюции предложила правительствам отмечать 5 декабря как "Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития", призвав их осуществлять меры по побуждению людей во всех сферах деятельности предлагать. свои услуги в качестве волонтеров.

В Украине волонтерское движение началось в 90-е годы, а официально его признали 10 декабря 2003 года.

Международный день волонтера отмечается многими неправительственными организациями, гражданским обществом и частным сектором. Он также поддерживается программой волонтеров ООН.