Ще одна наша сила. Зеленський привітав українських волонтерів зі святом

Щороку 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів. Президент України привітав українців зі святом.
Українських волонтерів привітали зі святом
Президент України Володимир Зеленський привітав українських волонтерів із Міжнародним днем волонтера, який відзначають 5 грудня.
Зеленський також подякував українським волонтерам.
Міжнародний день волонтера
Зазначимо, Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як "Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку", закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.
В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.
Міжнародний день волонтера відзначається багатьма неурядовими організаціями, громадянським суспільством та приватним сектором. Він також підтримується програмою волонтерів ООН.
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