Ще одна наша сила. Зеленський привітав українських волонтерів зі святом
Категорія
Україна
Дата публікації

Ще одна наша сила. Зеленський привітав українських волонтерів зі святом

Володимир Зеленський
Волонтер

Щороку 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів. Президент України привітав українців зі святом.

Українських волонтерів привітали зі святом

Президент України Володимир Зеленський привітав українських волонтерів із Міжнародним днем волонтера, який відзначають 5 грудня.

Символічно, що напередодні Дня Збройних Сил України. Бо українські волонтери – це фактично ще один рід наших військ, іще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців, – написав президент.

Зеленський також подякував українським волонтерам.

Дякую вам! Слава нашим волонтерам!Слава всім, хто наближає перемогу!, – підсумував президент.

Міжнародний день волонтера

Зазначимо, Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як "Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку", закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.

В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.

Міжнародний день волонтера відзначається багатьма неурядовими організаціями, громадянським суспільством та приватним сектором. Він також підтримується програмою волонтерів ООН.

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