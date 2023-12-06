Залужный поздравил боевых побратимов и посестер с Днем Вооруженных сил Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный поздравил боевых побратимов и посестер с Днем Вооруженных сил Украины — видео

Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил с Днем ВСУ посестер и побратимов, защищающих Украину.

Поздравление с Днем ВСУ от Залужного

В день Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поблагодарил всех, кто делает свою тяжелую работу.

Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага.

Именно вы, невзирая на звание и должности, стоите за будущее наших детей. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение. Горд каждый, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь – как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно! Спасибо за службу! С Днем Вооруженных Сил Украины!

День ВСУ 6 декабря

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины.

Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины», а 13 декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Украинских военных с профессиональным праздником поздравил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский:

В этот день мы особенно вспоминаем наших собратьев, отдавших свои жизни за Украину. Вечная и светлая им память и слава. Поклонная благодарность их родителям и семьям.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что украинские военные стали символом военной доблести и несокрушимости для всего мира.

На ваших плечах держится каждый наш окоп, каждая наша еспешка, каждая наша посадка. Ваш штурмовой клич «Это наша посадка!» уже кричат дети, когда играют во дворах. Для меня честь быть с вами бок о бок в эти определяющие для Украины дни!

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