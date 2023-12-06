Залужный поздравил боевых побратимов и посестер с Днем Вооруженных сил Украины — видео

Поздравление с Днем ВСУ от Залужного

В день Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поблагодарил всех, кто делает свою тяжелую работу.

Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага. Поделиться

Именно вы, невзирая на звание и должности, стоите за будущее наших детей. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение. Горд каждый, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Поделиться

Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь – как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно! Спасибо за службу! С Днем Вооруженных Сил Украины! Поделиться

День ВСУ 6 декабря

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины.

Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины», а 13 декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Украинских военных с профессиональным праздником поздравил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский:

В этот день мы особенно вспоминаем наших собратьев, отдавших свои жизни за Украину. Вечная и светлая им память и слава. Поклонная благодарность их родителям и семьям. Поделиться

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что украинские военные стали символом военной доблести и несокрушимости для всего мира.