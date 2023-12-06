Залужный поздравил боевых побратимов и посестер с Днем Вооруженных сил Украины — видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил с Днем ВСУ посестер и побратимов, защищающих Украину.
Поздравление с Днем ВСУ от Залужного
В день Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поблагодарил всех, кто делает свою тяжелую работу.
День ВСУ 6 декабря
6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины.
Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины», а 13 декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.
Украинских военных с профессиональным праздником поздравил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский:
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что украинские военные стали символом военной доблести и несокрушимости для всего мира.