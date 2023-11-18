Братья по оружию. Залужный поздравил сержантов и старшин с профессиональным праздником — фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил сержантов и старшин за лидерство и мотивированность, поздравив с профессиональным праздником.

Залужный поздравил сержантов с профессиональным праздником

Дорогие братья по оружию! Господа сержанты и старшины! Вы – лидеры, на которых держатся Вооруженные Силы Украины. Вы те люди, благодаря которым армия живет и приносит результат. Горд быть с вами бок о бок в строю. Поделиться

Залужный поблагодарил всех сержантов и старшин за лидерство и мотивированность.

Поздравляю с вашим днем! Вместе – к победе! Поделиться

День сержанта 18 ноября

Напомним, что с 19 апреля 2019 в Украине отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины.

Этот день чествует преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины с целью приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава ВСУ.

Президент Владимир Зеленский также поздравил сержантов, поблагодарив их за заботу о солдатах и Украине.