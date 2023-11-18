Братья по оружию. Залужный поздравил сержантов и старшин с профессиональным праздником — фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил сержантов и старшин за лидерство и мотивированность, поздравив с профессиональным праздником.
Залужный поздравил сержантов с профессиональным праздником
Залужный поблагодарил всех сержантов и старшин за лидерство и мотивированность.
День сержанта 18 ноября
Напомним, что с 19 апреля 2019 в Украине отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины.
Этот день чествует преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины с целью приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава ВСУ.
Президент Владимир Зеленский также поздравил сержантов, поблагодарив их за заботу о солдатах и Украине.
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