Брати по зброї. Залужний привітав сержантів і старшин із професійним святом — фото

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував сержантам та старшинам за лідерство і вмотивованість, привітавши з професійним святом.
Залужний привітав сержантів з професійним святом
Залужний подякував усім сержантам і старшинам за лідерство та вмотивованість.
День сержанта 18 листопада
Нагадаємо, що від 19 квітня 2019 року в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України.
Цей день вшановує відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу ЗСУ.
Президент Володимир Зеленський також привітав сержантів, подякувавши їм за піклування про солдат та про Україну.
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