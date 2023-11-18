Брати по зброї. Залужний привітав сержантів і старшин із професійним святом — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Брати по зброї. Залужний привітав сержантів і старшин із професійним святом — фото

Валерій Залужний
Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував сержантам та старшинам за лідерство і вмотивованість, привітавши з професійним святом.

Залужний привітав сержантів з професійним святом

Дорогі брати по зброї! Панове сержанти і старшини! Ви - лідери, на яких тримаються Збройні Сили України. Ви ті люди, завдяки яким армія живе та приносить результат. Гордий бути з вами пліч-о-пліч у строю.

Залужний подякував усім сержантам і старшинам за лідерство та вмотивованість.

Вітаю з вашим днем! Разом - до перемоги!

День сержанта 18 листопада

Нагадаємо, що від 19 квітня 2019 року в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України.

Цей день вшановує відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський також привітав сержантів, подякувавши їм за піклування про солдат та про Україну.

Надійні сержанти й старшини – це завжди опора для командирів і допомога солдатам і матросам. У наших Збройних силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій.

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