Брати по зброї. Залужний привітав сержантів і старшин із професійним святом — фото

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував сержантам та старшинам за лідерство і вмотивованість, привітавши з професійним святом.

Залужний привітав сержантів з професійним святом

Дорогі брати по зброї! Панове сержанти і старшини! Ви - лідери, на яких тримаються Збройні Сили України. Ви ті люди, завдяки яким армія живе та приносить результат. Гордий бути з вами пліч-о-пліч у строю. Поширити

Залужний подякував усім сержантам і старшинам за лідерство та вмотивованість.

Вітаю з вашим днем! Разом - до перемоги! Поширити

День сержанта 18 листопада

Нагадаємо, що від 19 квітня 2019 року в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України.

Цей день вшановує відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський також привітав сержантів, подякувавши їм за піклування про солдат та про Україну.