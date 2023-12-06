Залужний привітав бойових побратимів та посестер з Днем Збройних сил України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Залужний привітав бойових побратимів та посестер з Днем Збройних сил України — відео

Валерій Залужний
Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав з Днем ЗСУ посестер і побратимів, які боронять Україну.

Привітання з Днем ЗСУ від Залужного

У день Збройних Сил України Валерій Залужний подякував всім, хто робить свою важку роботу.

Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога.

Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України.

Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно! Дякую за службу! З Днем Збройних Сил України!

День ЗСУ 6 грудня

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України.

Саме у цей день 1991 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

Українських військових з професійним святом привітав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський:

У цей день ми особливо згадуємо наших побратимів, які віддали свої життя за Україну. Вічна й світла їм пам’ять та слава. Уклінна дяка їхнім батькам і родинам.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що українські військові стали символом воєнної доблесті та незламності для всього світу.

На ваших плечах тримається кожен наш окоп, кожна наша еспешка, кожна наша посадка. Ваш штурмовий клич «Це наша посадка!» вже кричать діти, коли грають в дворах. Для мене честь бути з вами пліч-о-пліч у ці визначальні для України дні!

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