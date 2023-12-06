Залужний привітав бойових побратимів та посестер з Днем Збройних сил України — відео

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав з Днем ЗСУ посестер і побратимів, які боронять Україну.
Привітання з Днем ЗСУ від Залужного
У день Збройних Сил України Валерій Залужний подякував всім, хто робить свою важку роботу.
День ЗСУ 6 грудня
6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України.
Саме у цей день 1991 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.
Українських військових з професійним святом привітав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський:
Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що українські військові стали символом воєнної доблесті та незламності для всього світу.