День незламних чоловіків і жінок. Зеленський привітав військовослужбовців зі святом — відео

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників та захисниць з Днем Збройних сил України. Також президент вшанував полеглих воїнів біля пам'яті загиблих за Україну у Києві.
Привітання з Днем ЗСУ від Зеленського
Зеленський нагадав, що до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець, а до тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ - творці справедливості.
День ЗСУ 6 грудня
6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України.
Саме у цей день 1991 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.
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