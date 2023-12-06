День незламних чоловіків і жінок. Зеленський привітав військовослужбовців зі святом — відео

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників та захисниць з Днем Збройних сил України. Також президент вшанував полеглих воїнів біля пам'яті загиблих за Україну у Києві.

Привітання з Днем ЗСУ від Зеленського

6 грудня. Сьома ранку. День Збройних Сил України. День сильних. День сміливих. День незламних. Чоловіків і жінок. Воїнів. Героїв. Усіх, хто продовжує боронити державу. І всіх, хто віддав своє життя, аби не віддати України. І саме зараз я йду до Стіни їхньої пам’яті. Багато хто знає, де це, багато хто був там. Ну а тим, хто поки не був, варто сходити. Побачити обличчя наших героїв. Поширити

І зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. Від Офісу Президента України йду, а не чужого гауляйтера. Попереду у нас – Європейська площа, де наші синьо-жовті прапори, а не триколори. Попереду – Володимирська гірка. На честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного царька. Поширити

Зеленський нагадав, що до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець, а до тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ - творці справедливості.

Ми міцні. Ми – стіна. Ми стоїмо. Щоб захистити нашу землю. Щоб захистити наших людей. Щоб здобути перемогу. Слава всім нашим воїнам, слава нашим Збройним Силам! Поширити

День ЗСУ 6 грудня

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України.

Саме у цей день 1991 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.