Залужний привітав військових з Днем Сухопутних військ ЗСУ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Залужний привітав військових з Днем Сухопутних військ ЗСУ — відео

Валерій Залужний
Валерій Залужний

12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних Сил. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував кожному воїну, хто боронить країну в складі цих військ.

День Сухопутних військ ЗСУ

Залужний зазачив, що вже другий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали.

Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави!

Він подякував кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних Сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей.

З вами пам’ять і слава наших загиблих побратимів. З вами вірність країні, обов’язку і присязі! Слава Україні!

Зеленський привітав воїнів Сухопутних військ

Президент зазначив, що Сухопутні війська в Україні налічують майже 600 тис. воїнів різних родів військ.

Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей.

Він подякував кожному солдату, сержанту та командиру за міць, яку вони дають нашій державі.

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