Залужний привітав військових з Днем Сухопутних військ ЗСУ — відео

12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних Сил. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував кожному воїну, хто боронить країну в складі цих військ.
День Сухопутних військ ЗСУ
Залужний зазачив, що вже другий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали.
Він подякував кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних Сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей.
Зеленський привітав воїнів Сухопутних військ
Президент зазначив, що Сухопутні війська в Україні налічують майже 600 тис. воїнів різних родів військ.
Він подякував кожному солдату, сержанту та командиру за міць, яку вони дають нашій державі.
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