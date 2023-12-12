В ВСУ раскрыли подробности успехов в районе Горловки Донецкой области — видео

Детали такие, что мы видели в ежедневных сводках Генерального штаба. Мы все видели отлично, что к югу от Бахмута украинские подразделения продолжают свои штурмовые действия. Украинские защитники находятся в активной обороне. Это тяжелая, кропотливая работа наших защитников и соответственно на данном этапе она принесла такой результат, - подчеркнул Фитьо.