В ВСУ раскрыли подробности успехов в районе Горловки Донецкой области — видео

Украинские военные в результате тяжелых боев отбили один из терриконов в районе оккупированной преступной армией РФ Горловки в Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ в районе Горловки
По информации президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ, успешными действиями отличились военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
В частности, в видео украинские военные показывают пятерых пленных российских военных преступников.
Что еще говорят в Сухопутных войсках ВСУ
По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, успешные действия украинских военных в районе Горловки стали результатом тяжелого труда.
Он отметил, что в настоящее время подразделения ВСУ на этом участке находятся в состоянии активной обороны и при лучшем случае пытаются атаковать и улучшать собственное тактическое положение.
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