В ВСУ раскрыли подробности успехов в районе Горловки Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ раскрыли подробности успехов в районе Горловки Донецкой области — видео

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  online.ua

Украинские военные в результате тяжелых боев отбили один из терриконов в районе оккупированной преступной армией РФ Горловки в Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ в районе Горловки

По информации президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ, успешными действиями отличились военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины, - отмечается в сообщении.

В частности, в видео украинские военные показывают пятерых пленных российских военных преступников.

С Днем Сухопутных войск Украины. Позади нас наша украинская Горловка, наш Донецк. Донбасс – это Украина. Мы обязательно победим! – отмечают военные на видео.

Что еще говорят в Сухопутных войсках ВСУ

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, успешные действия украинских военных в районе Горловки стали результатом тяжелого труда.

Он отметил, что в настоящее время подразделения ВСУ на этом участке находятся в состоянии активной обороны и при лучшем случае пытаются атаковать и улучшать собственное тактическое положение.

Детали такие, что мы видели в ежедневных сводках Генерального штаба. Мы все видели отлично, что к югу от Бахмута украинские подразделения продолжают свои штурмовые действия. Украинские защитники находятся в активной обороне. Это тяжелая, кропотливая работа наших защитников и соответственно на данном этапе она принесла такой результат, - подчеркнул Фитьо.

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