У ЗСУ розкрили подробиці успіхів в районі Горлівки на Донеччині — відео

Українські військові в результаті важких боїв відбили один з териконів в районі окупованої злочинною армією РФ Горлівки на Донеччині.
Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Горлівки
За інформацією президента України Володимира Зеленського із посиланням на командування Сухопутних військ ЗСУ, успішними діями відзначились військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Зокрема у відео українські військові показують п’ятьох полонених російських військових злочинців.
Що ще кажуть у Сухопутних військах ЗСУ
За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, успішні дії українських військових в районі Горлівки стали результом важкої праці.
Він зазначив, що наразі підрозділи ЗСУ на цій ділянці перебувають у стані активної оборони і за найліпшої нагоди намагаються атакувати і покращувати власне тактичне становище.
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