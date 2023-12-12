У ЗСУ розкрили подробиці успіхів в районі Горлівки на Донеччині — відео

Деталі такі, що ми бачили в щоденних зведеннях Генерального штабу. Ми всі бачили чудово, що на південь від Бахмута українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники перебувають в активній обороні. Це важка, кропітка робота наших захисників і відповідно на даному етапі вона принесла такий результат, - підкреслив Фітьо.