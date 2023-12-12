У ЗСУ розкрили подробиці успіхів в районі Горлівки на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ розкрили подробиці успіхів в районі Горлівки на Донеччині — відео

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  online.ua

Українські військові в результаті важких боїв відбили один з териконів в районі окупованої злочинною армією РФ Горлівки на Донеччині. 

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Горлівки

За інформацією президента України Володимира Зеленського із посиланням на командування Сухопутних військ ЗСУ, успішними діями відзначились військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор України, - зазначається у дописі.

Зокрема у відео українські військові показують п’ятьох полонених російських військових злочинців.

З Днем Сухопутних військ України. Позаду нас наша українська Горлівка, наш Донецьк. Донбас – це Україна. Ми обовязково переможемо! - зазначають військові на відео.

Що ще кажуть у Сухопутних військах ЗСУ

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, успішні дії українських військових в районі Горлівки стали результом важкої праці.

Він зазначив, що наразі підрозділи ЗСУ на цій ділянці перебувають у стані активної оборони і за найліпшої нагоди намагаються атакувати і покращувати власне тактичне становище.

Деталі такі, що ми бачили в щоденних зведеннях Генерального штабу. Ми всі бачили чудово, що на південь від Бахмута українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники перебувають в активній обороні. Це важка, кропітка робота наших захисників і відповідно на даному етапі вона принесла такий результат, - підкреслив Фітьо.

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