Солдатів армії РФ відправляють в атаки в районі Авдіївки без зброї та бронежилетів — військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдатів армії РФ відправляють в атаки в районі Авдіївки без зброї та бронежилетів — військовий ЗСУ

Військові ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами офіцера ЗСУ з “Легіону Свободи” Максима Морозова, злочинна армія втратила в результаті спроб захоплення Авдіївки на Донеччині десятки тисяч військових. 

Що відомо про шалені втрати армії РФ в районі Авдіївки

За словами українського військового, від початку масштабних штурмових дій в районі Авдіївки злочинна армія РФ втратила вже близько 30 тис військових.

Морозов зазначив, що ситуація в районі міста залишається важкою та критичною, оскільки російські військові злочинці продовжують серйозні штурми.

За період осіннього наступу противника офіційно Генштабом було оголошено про втрати окупантів – 15 тис. особового складу. Тобто атакуючи невеличке місто Авдіївка, яке до повномасштабного вторгнення мало населення 30 тис., тільки за ці два місяці росіяни поклали там 15 тис. Треба розуміти, що до початку цього осіннього наступу вони десь так само втратили. Відповідно, армія РФ вже втратила до 30 тис. вбитими, наступаючи на Авдіївку, - зазначив український військовий.

Морозов нагадав, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін наказав своїй терористичній армії захопити Авдіївку до початку президентських виборів в РФ у березні наступного року.

Що відомо про нову тактику армії РФ в районі Авдіївки

Військовий пояснив, що російські окупанти наразі намагаються знайти будь-які лазівки та менш захищені частини лінії оборони українських військових.

До того ж, противник відновив застосування техніки, бо за погодних умов та м'яких ґрунтів окупанти залучали 1-3 одиниці техніки. Тепер відновлюється рух колонами у кількості  по 10-15 одиниць.

Щодо ворожої піхоти, то ці приблизні втрати у 30 тис. під час наступів на Авдіївку, для противника не мають ніякого значення. Вже є інформація, що по лінії фронту ворог висилає свою піхоту без автоматів, бронежилетів та касок, даючи їм задачу: там лежать "убітиє соотєчествєннікі", біжіть і забирайте у них автомати, одягайте їхні каски та бронежилети. Ми вже спостерігаємо на деяких ділянках фронту саме такі штурми, коли відправляються російські вояки без зброї, бронежилетів, касок, - підкреслив військовий.

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