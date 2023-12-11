Солдат армии РФ отправляют в атаки в районе Авдеевки без оружия и бронежилетов — военный ВСУ

По словам офицера ВСУ из "Легиона Свободы" Максима Морозова, преступная армия потеряла в результате попыток захвата Авдеевки в Донецкой области десятки тысяч военных.
Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки
По словам украинского военного, с начала масштабных штурмовых действий в районе Авдеевки преступная армия РФ потеряла уже около 30 тыс. военных.
Морозов отметил, что ситуация в районе города остается тяжелой и критичной, поскольку российские военные преступники продолжают серьезные штурмы.
Морозов напомнил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отдал приказ своей террористической армии захватить Авдеевку до начала президентских выборов в РФ в марте следующего года.
Что известно о новой тактике армии РФ в районе Авдеевки
Военный объяснил, что российские оккупанты сейчас пытаются найти любые лазейки и менее защищенные части линии обороны украинских военных.
К тому же противник возобновил применение техники, потому что при погодных условиях и мягких почвах оккупанты привлекали 1-3 единицы техники. Теперь восстанавливается движение колоннами в количестве по 10-15 единиц.
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