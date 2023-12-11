Солдат армии РФ отправляют в атаки в районе Авдеевки без оружия и бронежилетов — военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Солдат армии РФ отправляют в атаки в районе Авдеевки без оружия и бронежилетов — военный ВСУ

Военные ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По словам офицера ВСУ из "Легиона Свободы" Максима Морозова, преступная армия потеряла в результате попыток захвата Авдеевки в Донецкой области десятки тысяч военных.

Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки

По словам украинского военного, с начала масштабных штурмовых действий в районе Авдеевки преступная армия РФ потеряла уже около 30 тыс. военных.

Морозов отметил, что ситуация в районе города остается тяжелой и критичной, поскольку российские военные преступники продолжают серьезные штурмы.

За период осеннего наступления противника официально Генштабом было объявлено о потерях оккупантов – 15 тыс. личного состава. То есть атакуя небольшой город Авдеевка, который до полномасштабного вторжения имело население 30 тыс., только за эти два месяца россияне положили там 15 тыс. Надо понимать, что к началу этого осеннего наступления они так же потеряли. Соответственно, армия РФ уже потеряла до 30 тыс. убитыми, наступая на Авдеевку, – отметил украинский военный.

Морозов напомнил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отдал приказ своей террористической армии захватить Авдеевку до начала президентских выборов в РФ в марте следующего года.

Что известно о новой тактике армии РФ в районе Авдеевки

Военный объяснил, что российские оккупанты сейчас пытаются найти любые лазейки и менее защищенные части линии обороны украинских военных.

К тому же противник возобновил применение техники, потому что при погодных условиях и мягких почвах оккупанты привлекали 1-3 единицы техники. Теперь восстанавливается движение колоннами в количестве по 10-15 единиц.

Что касается вражеской пехоты, то эти приблизительные потери в 30 тыс. во время наступлений на Авдеевку для противника не имеют никакого значения. Уже есть информация, что по линии фронта враг высылает свою пехоту без автоматов, бронежилетов и касок, давая им задачу: там лежат "убитые соотечественники", бегите и забирайте у них автоматы, одевайте их каски и бронежилеты. Мы уже наблюдаем на некоторых участках фронта именно такие штурмы, когда отправляются российские воины без оружия, бронежилетов, касок, – подчеркнул военный.

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