ЗСУ за добу знищили більше тисячі окупантів та 10 танків — зведення Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили близько 1300 російських окупантів, 10 танків та 12 артилерійських систем. На передовій відбулося 120 бойових зіткнень.

ЗСУ завдають ударів по розташуванню російських військ

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Ситуація на передовій

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 19 атак в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.