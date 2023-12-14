ЗСУ за добу знищили більше тисячі окупантів та 10 танків — зведення Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ за добу знищили більше тисячі окупантів та 10 танків — зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили близько 1300 російських окупантів, 10 танків та 12 артилерійських систем. На передовій відбулося 120 бойових зіткнень.

ЗСУ завдають ударів по розташуванню російських військ

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Ситуація на передовій

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 19 атак в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 800 солдат РФ та десятки ворожої техніки — зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 45 атак армії РФ на Авдіївському напрямку — зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ
Гелікоптер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО за ніч збили над Україною понад 40 ворожих "шахедів"
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм