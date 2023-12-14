Сили ППО за ніч збили над Україною понад 40 ворожих "шахедів"

Увечері 13 грудня та вночі 14 грудня росіяни запустили по Україні 42 ударних безпілотники типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ збили 41 дрон.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, російські окупаційні війська близько опівночі випустили 6 зенітно керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.

Основним напрямком удару стала Одеська область.

Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА. Переважну більшість – в Одеській області, - йдеться у повідомленні Повітряних Сил. Поширити

Що відомо про нічну атаку РФ

У ніч на 14 грудня РФ атакувала Одеську область. Внаслідок цього загорівся легковий автомобіль та господарча споруда.

Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд. Також постраждали 11 осіб, з них 3 дитини.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки і 30 рятувальників.

Також Росія атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами й у ніч на 13 грудня. Через падіння уламків збитих ППО дронів-камікадзе в Одеській області спалахнула пожежа. Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних. Пізніше один із поранених чоловіків помер у лікарні.