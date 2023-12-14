Силы ПВО за ночь сбили над Украиной более 40 вражеских "шахедов"

Вечером 13 декабря и ночью 14 декабря россияне запустили по Украине 42 ударных беспилотника типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сбили 41 дрон.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, российские оккупационные войска около полуночи выпустили 6 зенитно управляемых ракет С-300 в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Также россияне атаковали Украину ударными БпЛА Shahed-136/131. Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских дронов.

Основным направлением удара стала Одесская область.

Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БПЛА. Подавляющее большинство – в Одесской области, говорится в сообщении Воздушных Сил. Поделиться

Что известно о ночной атаке РФ

В ночь на 14 декабря РФ атаковала Одесскую область. В результате загорелся легковой автомобиль и хозяйственная постройка.

Повреждения получили 11 рядом рядом зданий. Также пострадали 11 человек, из них 3 ребенка.

На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, подвоз пищи и теплых вещей организован Красным Крестом.

От ГСЧС привлечены 8 единиц техники и 30 спасателей.

Также Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами и в ночь на 13 декабря. Из-за падения обломков сбитых ПВО дронов-камикадзе в Одесской области вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали двое гражданских. Позже один из раненых мужчин скончался в больнице.