ЗСУ відбили атаки армії РФ на Донеччині і завдали ударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили численні атаки злочинної армії РФ у районі Новомихайлівки на Донеччині та завдали низку ударів по ворожих позиціях.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак злочинної армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 82 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Підрозділи ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині та завдають артилерійських ударів по ворожих позиціях.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Між тим злочинна армія РФ протягом доби завдала 4 ракетних та 32 авіудари по Україні, здійснила 29 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту