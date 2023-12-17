Гуменюк розкрила плани солдатів РФ на лівому березі Херсонщини

Згідно з даними очільниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, у російських загарбників на лівобережжі Херсонської області з'являється дедалі більше проблем, з якими вони не можуть впоратися.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

За словами Наталії Гуменюк, в угрупованні "Днєпр", якою командує генерал-полковник Михайло Теплінський, назріли нові серйозні проблеми.

Насамперед йдеться про те, що окупант почав формувати штурмові підрозділи з офіцерів, які не мають мотивації, не дотримуються дисципліни та не вміють керувати підлеглими.

Теплінський змушений це робити на тлі складнощів з особовим складом.

Це одне з тих складних рішень, яке росіяни звикли ухвалювати на Півдні України, – пояснює Наталія Гуменюк. Поширити

На її переконання, російські загарбники наразі змушені переформатовувати свої підрозділи, оскільки стикнулися одразу з декількома проблемами.

Насамперед мовиться про:

надзвичайно розхитаний морально-психологічний стан особового складу;

безлад в керуванні;

масштабні втрати у живій силі та техніці.

Російські підрозділи на південному напрямку демотивовані, тому що вони хотіли б закріпитися на другому залізобетонному рубежі оборони та перечікувати складні погодні умови. Водночас військово-політичне керівництво вимагає від них "перемог". Поширити

Зараз армія РФ готується до чергової події, до якої потрібні "перемоги" – це майбутні президентські вибори в Росії. Вони відбудуться 17 березня 2024 року.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ станом на 16 грудня

Українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, а також щоденно знищують сили ворога.

Протягом доби українська авіація завдала ударів по 21 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Окрім того, наголошується, підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.