Гуменюк розкрила плани солдатів РФ на лівому березі Херсонщини

Згідно з даними очільниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, у російських загарбників на лівобережжі Херсонської області з'являється дедалі більше проблем, з якими вони не можуть впоратися.
Що відбувається на лівому березі Херсонщини
За словами Наталії Гуменюк, в угрупованні "Днєпр", якою командує генерал-полковник Михайло Теплінський, назріли нові серйозні проблеми.
Насамперед йдеться про те, що окупант почав формувати штурмові підрозділи з офіцерів, які не мають мотивації, не дотримуються дисципліни та не вміють керувати підлеглими.
Теплінський змушений це робити на тлі складнощів з особовим складом.
На її переконання, російські загарбники наразі змушені переформатовувати свої підрозділи, оскільки стикнулися одразу з декількома проблемами.
Насамперед мовиться про:
надзвичайно розхитаний морально-психологічний стан особового складу;
безлад в керуванні;
масштабні втрати у живій силі та техніці.
Зараз армія РФ готується до чергової події, до якої потрібні "перемоги" – це майбутні президентські вибори в Росії. Вони відбудуться 17 березня 2024 року.
Що відомо про нові успіхи ЗСУ станом на 16 грудня
Українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, а також щоденно знищують сили ворога.
Протягом доби українська авіація завдала ударів по 21 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.
Окрім того, наголошується, підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-