Гуменюк розкрила плани солдатів РФ на лівому березі Херсонщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Гуменюк розкрила плани солдатів РФ на лівому березі Херсонщини

армія РФ
Джерело:  24 канал

Згідно з даними очільниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, у російських загарбників на лівобережжі Херсонської області з'являється дедалі більше проблем, з якими вони не можуть впоратися.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

За словами Наталії Гуменюк, в угрупованні "Днєпр", якою командує генерал-полковник Михайло Теплінський, назріли нові серйозні проблеми.

Насамперед йдеться про те, що окупант почав формувати штурмові підрозділи з офіцерів, які не мають мотивації, не дотримуються дисципліни та не вміють керувати підлеглими.

Теплінський змушений це робити на тлі складнощів з особовим складом.

Це одне з тих складних рішень, яке росіяни звикли ухвалювати на Півдні України, – пояснює Наталія Гуменюк.

На її переконання, російські загарбники наразі змушені переформатовувати свої підрозділи, оскільки стикнулися одразу з декількома проблемами.

Насамперед мовиться про:

  • надзвичайно розхитаний морально-психологічний стан особового складу;

  • безлад в керуванні;

  • масштабні втрати у живій силі та техніці.

Російські підрозділи на південному напрямку демотивовані, тому що вони хотіли б закріпитися на другому залізобетонному рубежі оборони та перечікувати складні погодні умови. Водночас військово-політичне керівництво вимагає від них "перемог".

Зараз армія РФ готується до чергової події, до якої потрібні "перемоги" – це майбутні президентські вибори в Росії. Вони відбудуться 17 березня 2024 року.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ станом на 16 грудня

Українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, а також щоденно знищують сили ворога.

Протягом доби українська авіація завдала ударів по 21 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Окрім того, наголошується, підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вбивати, вбивати та вбивати. Bild заявив про зміну стратегії ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 2 засоби ППО, 12 артсистем і 2 склади БК армії РФ — зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ
Танк
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Співак та боєць ЗСУ Андрій Хливнюк озвучив свій прогноз щодо тривалості війни
Андрій Хливнюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм