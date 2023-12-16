Співак та боєць ЗСУ Андрій Хливнюк озвучив свій прогноз щодо тривалості війни

Фронтмен відомого українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вирішив добровільно стати на захист батьківщини після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він поділився своїми думками про тривалість війни та подальший розвиток подій на фронті.

Хливнюк не вірить, що війна закінчиться швидко

На переконання артиста, не варто розраховувати на те, що війна закінчиться скоро.

Саме тому Андрій Хливнюк закликає українських громадян не чекати поки прийде повістка, а зробити все можливе для того, щоб наша країна розгромила Росію на полі бою якомога швидше.

За словами бійця ЗСУ, вкрай важливо допомагати нашій армії вже зараз, адже з початком повномасштабного вторгнення життя українців розділилося на до та після і вже ніколи не буде таким як раніше.

Це надовго. З цим потрібно жити. Кожен на своєму рівні, хто як може, має долучитися до цієї війни. Різними способами, щоб вона закінчилася, – пояснює фронтмен “Бумбокс”. Поширити

Андрій Хливнюк звертає увагу на те, що чимало партнерів України плекають надію на те, що вони зможуть перечекати цю війну, однак це неможливо.

Ми не можемо просто перечекати. Це неможливо. Навіть наші друзі, партнери, які нам допомагають, думають, що перечекають цю війну. Вони дуже сильно помиляються. Її неможливо перечекати. Сенцов штурмує посадки у свої 43+. Непотрібно чекати ніякого рекрутингу. Наше життя змінилося. Не треба чекати повістки, – зазначає захисник. Поширити

Bild повідомляє про зміну стратегії української армії

Згідно з даними військового оглядача німецького видання Bild Юліана Репке, командування ЗСУ вирішило змінити стратегію у війні проти Росії.

Саме тому українські воїни не сконцентрувалися на наступі та утриманні невигідних для оборони ділянок, а намагаються знищити якомога більше особового складу армії РФ.