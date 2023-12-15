Якою буде війна України з Росією без допомоги Заходу — пояснення Зеленського

На тлі проблем з продовженням допомоги Україні з боку окремих міжнародних партнерів глава держави Володимир Зеленський пояснив, як будуть розвиватися події на фронті, якщо наш народ взагалі залишиться без підтримки Заходу.

Зеленський озвучив попередженням партнерам Києва через зменшення допомоги Україні

На переконання глави держави, без допомоги міжнародних партнерів нашій країні доведеться давати відсіч російським загарбникам самотужки, як у перший день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що це буде дуже складно, однак іншого шляху крім перемоги – немає.

З такою заявою український лідер виступив під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Як ви знаєте, протягом перших днів повномасштабної війни, 24 лютого, ми дійсно були наодинці. Це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і нашого народу і ви бачили, як це для нас було. Нас майже окупували. Але ми нікуди не втікли, не виїхали і прийняли цей бій, - нагадав міжнародним партнерам Володимир Зеленський. Поширити

На переконання глави держави, Україна зможе продовжити боротьбу з російським агресором, навіть якщо взагалі залишиться без допомоги.

Однак тоді будемо втрачати дуже багато наших людей.

Це можливо робити так, як це було. Я маю на увазі, що це складно, ви втрачаєте багато людей. І якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей… Вам безумовно потрібен справжній потужний щит оборони. Починаючи з літаків і закінчуючи артилерією. Якщо світ, Європа об'єднуються навколо України, це важливо для нас. Безумовно, не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна, тому що це єдине, що у вас є, – ваша держава". Поширити

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