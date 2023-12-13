Какой будет война Украины с Россией без помощи Запада — объяснение Зеленского

На фоне проблем с продлением помощи Украине со стороны отдельных международных партнеров глава государства Владимир Зеленский объяснил, как будут развиваться события на фронте, если наш народ вообще останется без поддержки Запада.
Зеленский озвучил предупреждением партнерам Киева из-за уменьшения помощи Украине
По убеждению главы государства, без помощи международных партнеров нашей стране придется давать отпор российским захватчикам в одиночку, как в первый день полномасштабной войны.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что это будет очень сложно, однако другого пути кроме победы нет.
С таким заявлением украинский лидер выступил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, отвечая на вопросы представителей СМИ.
По мнению главы государства, Украина сможет продолжить борьбу с российским агрессором, даже если вообще останется без помощи.
Однако тогда будем терять очень много наших людей.
Зеленский не рассматривает вариант уступок украинскими землями ради мира
Во время пресс-конференции в США президент Украины категорически отверг идею относительно территориальных уступок ради мира, поскольку считает это предложение абсолютным безумием.
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