Абсолютное безумие. Зеленский отреагировал на еще одно предложение о завершении войны
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Абсолютное безумие. Зеленский отреагировал на еще одно предложение о завершении войны

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский во время пресс-конференции в США категорически отверг идею относительно уступок украинскими землями ради мира, поскольку считает это предложение абсолютным безумием.

Украина никогда не примет сценарий территориальных уступок России

С таким четким заявлением украинский лидер выступил во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

Один из журналистов поинтересовался у президента Украины, готов ли он отдать часть территорий ради мира с Россией и прекращения войны.

Как отметил Владимир Зеленский, он не знает, кто об этом говорит, однако у него к автору этого вопроса есть встречный: "Готовы ли вы отдать своих детей в руки террористов?"

Это абсолютное безумие. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивают. И мы это прекрасно знаем. Вопрос ведь не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопрос в этих семьях, их детях, – объяснил Владимир Зеленский.

О чем говорил Байден во время встречи с Зеленским

По словам главы Белого дома, он, его администрация и весь американский народ очень хотят, чтобы Украина вышла абсолютной победительницей из этой войны.

Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и, как говорится в уставе ООН, защитила свой суверенитет.

Американский лидер обратил внимание на то, что до сих пор сохраняется мощная двухпартийная поддержка Украины.

Президент США признал, что незначительное количество республиканцев не хотят поддерживать, однако они не являются большинством.

Мы проводим переговоры по финансированию, я ничего не обещаю, но очень надеемся, что это будут результативные переговоры.

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