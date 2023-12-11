Зеленский отверг любые переговоры и компромиссы с Кремлем

Президент Владимир Зеленский отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин не заинтересован в прекращении преступной войны против Украины и переговоры с РФ бессмысленны.
Почему переговоры с Кремлем не имеют никакого смысла
Президент подчеркнул, что не представляет себе переговоров с Кремлем или представителями власти РФ по оккупированным украинским территориям, на которых проживают граждане Украины.
Он добавил, что согласно Конституции обязанность защищать права и свободы граждан Украины и помогать в освобождении оккупированных территорий.
Почему гарантии Путина ничего не стоят
Он убежден, что вокруг него должны быть люди, готовые защищать независимость с оружием в руках.
Глава государства напомнил, что после оккупации Крыма и части Луганской и Донецкой областей в 2014 году кремлевский диктатор лживо обещал не начинать масштабную войну против Украины.
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