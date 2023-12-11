Зеленский отверг любые переговоры и компромиссы с Кремлем

Президент Владимир Зеленский отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин не заинтересован в прекращении преступной войны против Украины и переговоры с РФ бессмысленны.

Почему переговоры с Кремлем не имеют никакого смысла

Прежде всего, ему не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-нибудь проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну, – объяснил Зеленский во время интервью журналистам латиноамериканских изданий. Поделиться

Президент подчеркнул, что не представляет себе переговоров с Кремлем или представителями власти РФ по оккупированным украинским территориям, на которых проживают граждане Украины.

Как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то поселках, которых оккупировали, которые там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы? – отмечает глава государства. Поделиться

Он добавил, что согласно Конституции обязанность защищать права и свободы граждан Украины и помогать в освобождении оккупированных территорий.

Почему гарантии Путина ничего не стоят

Он убежден, что вокруг него должны быть люди, готовые защищать независимость с оружием в руках.

Кто хочет умирать? Нет. Все живые люди. Но этот человек не желает никакого диалога, он не желает приостановить войну. Для него сегодня остановить войну – это два слова по телефону. Сказать своим войскам отойти. Это восстановление, это полное восстановление, дальше – это чисто дипломатия, дальше разговор без всякого оружия. Этот человек не хочет это делать, он не заинтересован, – объясняет Зеленский. Поделиться

Глава государства напомнил, что после оккупации Крыма и части Луганской и Донецкой областей в 2014 году кремлевский диктатор лживо обещал не начинать масштабную войну против Украины.