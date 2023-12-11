Зеленський відкинув будь-які переговори та компроміси із Кремлем
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відкинув будь-які переговори та компроміси із Кремлем

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін не зацікавлений у припиненні злочинної війни проти України і переговори із РФ не мають сенсу. 

Чому переговори із Кремлем не мають жодного сенсу

Перш за все, йому не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну, - пояснив Зеленський під час інтерв’ю журналістам латиноамериканських видань.

Президент підкреслив, що не уявляє собі переговорів із Кремлем чи представниками влади РФ щодо окупованих українських територій, на яких проживають громадяни України.

Як я можу домовлятися з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які знаходяться в якихось містечках-селищах, яких окупували, які там живуть. І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі? - зазначає глава держави.

Він додав, що відповідно до Конституції має обов’язок захищати права і свободи громадян України і допомагати у звільненні окупованих територій.

Чому гарантії Путіна нічого не варті

Він переконаний, що довколо нього повинні бути люди, які готові захищати незалежність зі зброєю в руках.

Хтось хоче вмирати? Ні. Всі живі люди. Але ця людина не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну - це два слова по телефону. Сказати своїм військам відійти. Це відновлення, це повне відновлення, далі - це чисто дипломатія, далі розмова без будь-якої зброї. Ця людина не хоче це робити, вона не зацікавлена, - пояснює Зеленський.

Глава держави нагадав, що після окупації Криму та частини Луганської та Донецької областей у 2014 році кремлівський диктатор брехливо обіцяв не починати масштабної війни проти України.

Якщо це так, для чого він пішов повномасштабною війною? Все, що він каже, це неправда. Він не зацікавлений в незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, анклав Росії, що він зробив з Білоруссю, що робив з Молдовою, Грузією. Всюди, як у нас - захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності і вже через час прийти і захопити повністю. Україна просто велика держава і йому не вдалося. Тому, що йому поставити на компроміс? Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої варто нічого. Це не гарантії, - зазначає Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Про що говорили президенти
Володимир Зеленський
Зеленський та Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський зустрінеться з Байденом та проведе низку переговорів у США
Офіс Президента України
Зеленський і Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський повідомив про відверту розмову з Орбаном
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм