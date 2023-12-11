Зеленський відкинув будь-які переговори та компроміси із Кремлем

Президент Володимир Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін не зацікавлений у припиненні злочинної війни проти України і переговори із РФ не мають сенсу.
Чому переговори із Кремлем не мають жодного сенсу
Президент підкреслив, що не уявляє собі переговорів із Кремлем чи представниками влади РФ щодо окупованих українських територій, на яких проживають громадяни України.
Він додав, що відповідно до Конституції має обов’язок захищати права і свободи громадян України і допомагати у звільненні окупованих територій.
Чому гарантії Путіна нічого не варті
Він переконаний, що довколо нього повинні бути люди, які готові захищати незалежність зі зброєю в руках.
Глава держави нагадав, що після окупації Криму та частини Луганської та Донецької областей у 2014 році кремлівський диктатор брехливо обіцяв не починати масштабної війни проти України.
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