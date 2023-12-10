Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Про що говорили президенти

Український президент Володимир Зеленський перебуваючи в Аргентині, провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Що обговорили Зеленський та Макрон

За словами Зеленського, він проінформував Макрона про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція.

Крім цього, президенти обговорили пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який, за даними президента, значно посилить вогневу міць України.

Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16, - сказав Зеленський. Поширити

Президент повідомив, що під час розмови також підіймалось питання "зернового коридору". Зеленський розповів французькому колезі про функціонування "зернового коридору", яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії, - наголосив президент. Поширити

Макрон провів зустріч з Орбаном щодо вступу України в ЄС

Ввечері 7 грудня відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Макрон намагався переконати Орбана зняти вето на вступ України до Євросоюзу, проте не зміг цього зробити.

Віктор Орбан зберіг свої позиції перед засіданням Європейської ради 14 і 15 грудня. Видання зазначає, що рішення зустрічі можуть занурити Європу в глибоку політичну та геополітичну кризу.

На переконання французького лідера, у нього ще є шанс та можливості переконати поплічника Путіна змінити його позицію щодо майбутнього Києва у Євросоюзі.