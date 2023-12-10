Журналісти назвали ймовірну мету візиту Зеленського до Аргентини
Категорія
Україна
Дата публікації

Журналісти назвали ймовірну мету візиту Зеленського до Аргентини

Володимир Зеленський
Джерело:  Reuters

Президент України Володимир Зеленський йде до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки з початку повномасштабної війни.

Яка причина візиту Зеленського до Аргентини

Як вважає видання, Володимир Зеленський сподівається скликати глобальний мирний саміт і просунути українську формулу миру, яка ґрунтується на виведені російських військ та поверненні до кордонів 1991 року.

Reuters зазначає, що Україна намагається налагодити зв'язки з урядами країн Африки, Азії та Латинської Америки. Але підтримка Ізраїлю суперечить позиціям деяких із цих країн.

Крім того, Зеленський може використати інавгурацію нового президента Аргентини Хав'єра Мілея, щоб зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ймовірно, український президент спробує вирішити розбіжності щодо вступу України до ЄС перед самітом європейських лідерів.

Візит Зеленського до Аргентини

Нагадаємо, наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей. Більш детально про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський був запрошений на інавгурацію президента Аргентини, яка відбудеться 10 грудня. Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин між країнами.

Аргентинські ЗМІ пишуть, що Зеленський стане один з найвпливовіших гостей, запрошених на інавгурацію.

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