Журналисты назвали вероятную цель визита Зеленского в Аргентину
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты назвали вероятную цель визита Зеленского в Аргентину

Владимир Зеленский
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Источник:  Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский идет в Аргентину, чтобы заручиться поддержкой Глобального юга. Это первый визит украинского лидера в Латинскую Америку с начала полномасштабной войны.

Какая причина визита Зеленского в Аргентину

Как считает издание, Владимир Зеленский надеется созвать глобальный мирный саммит и продвинуть украинскую формулу мира, основанную на выводе российских войск и возвращении к границам 1991 года.

Reuters отмечает, что Украина пытается установить связи с правительствами стран Африки, Азии и Латинской Америки. Но поддержка Израиля противоречит позициям некоторых из этих стран.

Кроме того, Зеленский может использовать инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея, чтобы встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Вероятно, украинский президент попытается решить разногласия по вступлению Украины в ЕС перед саммитом европейских лидеров.

Визит Зеленского в Аргентину

Напомним, в конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победила звезда TikTok и поклонник США Хавьер Милей. Более подробно о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на инаугурацию президента Аргентины, которая состоится 10 декабря. По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Это первая встреча лидеров по истории двусторонних отношений между странами.

Аргентинские СМИ пишут, что Зеленский станет одним из самых влиятельных гостей, приглашенных на инаугурацию.

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