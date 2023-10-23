Болтливый политический аутсайдер. Милей проиграл первый тур президентских выборов в Аргентине

Аргентинского политика Хавьера Милея называют смесью Дональда Трампа, Жаира Болсонару и Бориса Джонсона. Но это не позволило ему одержать победу в первом туре выборов президента.

Милей не стал лидером президентской гонки

Ультраправый популист Хавьер Милей не смог победить в первом туре президентских выборов в Аргентине.

"Разговорчивый политический аутсайдер" встретится в ноябре во втором туре с соперником - министром финансов центристской партии Серхио Массой.

Поклонники Милея, которого называют аргентинской смесью Дональда Трампа, Жаира Болсонара и Бориса Джонсона, надеялись, что он движется к сенсационной победе. Как, например, торжествовал Болсонару в Бразилии в 2018 году.

Однако после подсчета 97% голосов Масса получил 36,6%. За Милея, который пообещал ликвидировать центральный банк Аргентины и избегать крупнейших торговых партнеров, Китая и Бразилии, проголосовали 30% избирателей.

Масса и Милей сойдутся во втором раунде 19 ноября. Для абсолютной победы кандидату нужно более 45% голосов или более 40% с преимуществом более 10 баллов над ближайшим конкурентом.

Политик из TikTok

Хавьер Милей до недавнего времени не имел большой популярности. Однако этот экономист, аналитик и поклонник рок-музыки неожиданно занял первое место на недавних первичных выборах президента и лидировал в списке кандидатов, за которых избиратели должны голосовать в это воскресенье.

Он ясно заявляет о желании радикально изменить ситуацию. На одну из предвыборных мер Милей принес бензопилу – это должно было сигнализировать его намерение урезать государственные расходы и таким образом оздоровить экономику Аргентины.

Нам нужен аутсайдер, у которого действительно хватит смелости бороться с мафией в этой стране, – говорит Алехандро Ласкано, один из тысяч поклонников, стоящих в очереди за билетом на заключительный митинг кампании Милея. Поделиться

Хавьер Милей заявил, что хочет распустить центральный банк и ввести американский доллар как официальную валюту, чтобы положить конец инфляции, которая сейчас значительно превышает 100%.

Поскольку Аргентина балансирует на грани экономического коллапса, это предложение находит отклик у миллионов людей.

Сила кандидатуры Милея отражает настроения в регионах, которые выступают против истеблишмента после десятилетия вялого роста и экономического сотрясения, вызванного пандемией, – говорит Бенджамин Гедан, возглавляющий аргентинское отделение Центра Вильсона. Поделиться

Это смелые обещания, производящие большой шум, но на улицах Буэнос-Айреса не найдешь никаких признаков того, что Милей вообще существует. Дело в том, что Милей ведет кампанию с помощью целой армии инфлюэнсеров, агитирующих в основном через TikTok.

Иньяки Гутьеррес – 22-летний студент, изучающий юриспруденцию и экономику – один из них. На участие в проведении политической кампании его вдохновил брексит (выход Британии из ЕС и предшествовавший этому референдум).

Я видел много политической агитации в фейсбуке – на кампанию за выход было потрачено много денег, и она меня поразила с точки зрения массовых коммуникаций, – говорит Иньяки. Поделиться

Поэтому он обратился к Хавьеру Милею и убедил его, что кандидату нужно активно работать в социальных сетях. С этого времени Иньяки и его девушка возглавили кампанию Хавьера Милея в TikTok. У пары также есть своя огромная база фолловеров.