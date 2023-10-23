Болтливый политический аутсайдер. Милей проиграл первый тур президентских выборов в Аргентине

Аргентинского политика Хавьера Милея называют смесью Дональда Трампа, Жаира Болсонару и Бориса Джонсона. Но это не позволило ему одержать победу в первом туре выборов президента.
Милей не стал лидером президентской гонки
Ультраправый популист Хавьер Милей не смог победить в первом туре президентских выборов в Аргентине.
"Разговорчивый политический аутсайдер" встретится в ноябре во втором туре с соперником - министром финансов центристской партии Серхио Массой.
Поклонники Милея, которого называют аргентинской смесью Дональда Трампа, Жаира Болсонара и Бориса Джонсона, надеялись, что он движется к сенсационной победе. Как, например, торжествовал Болсонару в Бразилии в 2018 году.
Однако после подсчета 97% голосов Масса получил 36,6%. За Милея, который пообещал ликвидировать центральный банк Аргентины и избегать крупнейших торговых партнеров, Китая и Бразилии, проголосовали 30% избирателей.
Масса и Милей сойдутся во втором раунде 19 ноября. Для абсолютной победы кандидату нужно более 45% голосов или более 40% с преимуществом более 10 баллов над ближайшим конкурентом.
Политик из TikTok
Хавьер Милей до недавнего времени не имел большой популярности. Однако этот экономист, аналитик и поклонник рок-музыки неожиданно занял первое место на недавних первичных выборах президента и лидировал в списке кандидатов, за которых избиратели должны голосовать в это воскресенье.
Он ясно заявляет о желании радикально изменить ситуацию. На одну из предвыборных мер Милей принес бензопилу – это должно было сигнализировать его намерение урезать государственные расходы и таким образом оздоровить экономику Аргентины.
Хавьер Милей заявил, что хочет распустить центральный банк и ввести американский доллар как официальную валюту, чтобы положить конец инфляции, которая сейчас значительно превышает 100%.
Поскольку Аргентина балансирует на грани экономического коллапса, это предложение находит отклик у миллионов людей.
Это смелые обещания, производящие большой шум, но на улицах Буэнос-Айреса не найдешь никаких признаков того, что Милей вообще существует. Дело в том, что Милей ведет кампанию с помощью целой армии инфлюэнсеров, агитирующих в основном через TikTok.
Иньяки Гутьеррес – 22-летний студент, изучающий юриспруденцию и экономику – один из них. На участие в проведении политической кампании его вдохновил брексит (выход Британии из ЕС и предшествовавший этому референдум).
Поэтому он обратился к Хавьеру Милею и убедил его, что кандидату нужно активно работать в социальных сетях. С этого времени Иньяки и его девушка возглавили кампанию Хавьера Милея в TikTok. У пары также есть своя огромная база фолловеров.
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