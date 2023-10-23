Балакучий політичний аутсайдер. Мілей програв перший тур президентських виборів у Аргентині

Аргентинського політика Хав'єра Мілея називають сумішшю Дональда Трампа, Жаїра Болсонару і Бориса Джонсона. Але це не дало йому змогу отримати перемогу у першому турі виборів президента.

Мілей не став лідером президентської гонки

Ультраправий популіст Хав'єр Мілей не зміг перемогти у першому турі президентських виборів в Аргентині.

“Балакучий політичний аутсайдер” зустрінеться у листопаді у другому турі із суперником – міністром фінансів центристської партії Серхіо Массою.

Прихильники Мілея, якого називають аргентинською сумішшю Дональда Трампа, Жаїра Болсонару і Бориса Джонсона, сподівалися, що він рухається до сенсаційної перемоги. Як, наприклад, тріумфував Болсонару в Бразилії у 2018 році.

Однак після підрахунку 97% голосів Масса отримав 36,6%. За Мілея, який пообіцяв ліквідувати центральний банк Аргентини та уникати його найбільших торгових партнерів, Китаю та Бразилії, проголосували 30% виборців.

Масса та на Мілей зійдуться у другому раунді 19 листопада. Для абсолютної перемоги кандидату потрібно понад 45% голосів або більше ніж 40% з перевагою понад 10 балів над найближчим конкурентом.

Політик із TikTok

Хав'єр Мілей донедавна не мав великої популярності. Однак цей економіст, аналітик та шанувальник рок-музики несподівано посів перше місце на нещодавніх первинних виборах президента та лідирував у списку кандидатів, за яких виборці мають голосувати цієї неділі.

Він чітко заявляє про бажання радикально змінити ситуацію. На один із передвиборчих заходів Мілей приніс бензопилу – це мало сигналізувати його намір урізати державні витрати і таким чином оздоровити економіку Аргентини.

Нам потрібен аутсайдер, у якого дійсно вистачить сміливості боротися з мафією в цій країні, – говорить Алехандро Ласкано, один з тисяч прихильників, які стоять у черзі за квитком на заключний мітинг кампанії Мілея. Поширити

Хав'єр Мілей заявив, що хоче розпустити центральний банк і ввести американський долар як офіційну валюту, щоб покласти край інфляції, яка зараз значно перевищує 100%.

Оскільки Аргентина балансує на межі економічного колапсу, ця пропозиція знаходить відгук у мільйонів людей.

Сила кандидатури Мілея відображає настрої в регіонах, які виступають проти істеблішменту після десятиліття млявого зростання та економічного струсу, спричиненого пандемією, – каже Бенджамін Гедан, який очолює аргентинське відділення Центру Вільсона. Поширити

Це сміливі обіцянки, що справляють великий шум, але на вулицях Буенос-Айреса не знайдеш жодних ознак того, що Мілей взагалі існує. Справа в тому, що Мілей веде кампанію за допомогою цілої армії інфлюенсерів, які агітують в основному через TikTok.

Іньякі Гутьєррес – 22-річний студент, який вивчає юриспруденцію та економіку, – один із них. На участь у проведенні політичної кампанії його надихнув брексит (вихід Британії з ЄС і референдум, що передував цьому).

Я бачив багато політичної агітації у фейсбуці – на кампанію за вихід було витрачено багато грошей, і вона мене просто вразила з погляду масових комунікацій, – каже Іньякі. Поширити

Тому він звернувся до Хав'єра Мілея і переконав його, що кандидату потрібно активно працювати у соціальних мережах. З того часу Іньякі та його дівчина очолили кампанію Хав'єра Мілея у TikTok. У пари також є своя величезна база фоловерів.