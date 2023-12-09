Зеленский посетит инаугурацию нового президента Аргентины Милея

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Хавьера Милея полетел в Аргентину, чтобы принять участие в инаугурации нового главы государства.

Зеленский полетел в Аргентину

Президент Владимир Зеленский летит в Аргентину после приглашения на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. Церемония пройдет 10 декабря.

Об этом сообщает глава государства в Telegram.

Зеленский по дороге в Аргентину посетил Кабо-Верде.

По дороге в Аргентину встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между нашими странами, – сообщил он. Поделиться

По словам президента, голос Кабо-Верде – это голос демократии, который помогает нам на площадке ООН, поддерживает резолюции, которые очень важны для Украины.

Я благодарю премьер-министра Жозе Улиссеша Коррея-и-Силви за поддержку гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и приглашаю присоединиться к имплементации Украинской формулы мира, – добавил он. Поделиться

Кроме того, Зеленский проинформировал Коррея-и-Силви о неудачных попытках России помешать гражданскому судоходству в Черном море, отметив, что после перезапуска альтернативного "зернового коридора" им уже было транспортировано более 7 млн. тонн зерна.

Также лидеры двух стран уделили внимание активизации отношений Украины с государствами Африки, усилению взаимодействия в рамках участия в международных форумах, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Зеленский пригласил главу правительства Кабо-Верде посетить Украину с визитом.

Инаугурация президента Аргентины

В конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победила звезда TikTok и поклонник США Хавьер Милей.

Он уже откровенно заявлял, что поддерживает Украину в войне с Россией. Также Милей решил отказаться от вступления Аргентины в БРИКС, членом которого является страна-агрессор.

Милей уже успел провести с Зеленским телефонный разговор. Украинский президент пригласил его навестить Украину.