Зеленский посетит инаугурацию нового президента Аргентины Милея

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Хавьера Милея полетел в Аргентину, чтобы принять участие в инаугурации нового главы государства.
Зеленский полетел в Аргентину
Президент Владимир Зеленский летит в Аргентину после приглашения на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. Церемония пройдет 10 декабря.
Об этом сообщает глава государства в Telegram.
Зеленский по дороге в Аргентину посетил Кабо-Верде.
По словам президента, голос Кабо-Верде – это голос демократии, который помогает нам на площадке ООН, поддерживает резолюции, которые очень важны для Украины.
Кроме того, Зеленский проинформировал Коррея-и-Силви о неудачных попытках России помешать гражданскому судоходству в Черном море, отметив, что после перезапуска альтернативного "зернового коридора" им уже было транспортировано более 7 млн. тонн зерна.
Также лидеры двух стран уделили внимание активизации отношений Украины с государствами Африки, усилению взаимодействия в рамках участия в международных форумах, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.
Зеленский пригласил главу правительства Кабо-Верде посетить Украину с визитом.
Инаугурация президента Аргентины
В конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победила звезда TikTok и поклонник США Хавьер Милей.
Он уже откровенно заявлял, что поддерживает Украину в войне с Россией. Также Милей решил отказаться от вступления Аргентины в БРИКС, членом которого является страна-агрессор.
Милей уже успел провести с Зеленским телефонный разговор. Украинский президент пригласил его навестить Украину.
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