Неприятный сюрприз для РФ. Почему политика нового президента Аргентины Хавьера Милея выгодна для Украины

Утром 20 ноября все мировые СМИ запестрили новостями о победе на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея. Это событие смело можно считать крайне позитивным и для украинского народа.

Что известно о президентской гонке в Аргентине

Правопопулист Хавьер Милей, которого часто называют "экономистом с бензопилой", набрал около 56 процентов голосов избирателей.

А вот за его главного соперника Серхио Масса, действующего главу Минэкономики Аргентины, отдали свои голоса 44,2% избирателей.

Что важно понимать, Милей является лидером Либертарианской партии, входящей в правый альянс "Свобода наступает".

Как отмечает редакция издания Financial Times, аргентинцы преимущественно голосовали за самопровозглашенного "анархокапиталиста", поскольку он пообещал им действительно радикальные изменения.

К слову, Хавьер Милей раньше работал телеведущим, поэтому население уже привыкло к его яркому и эксцентричному образу.

По словам политических обозревателей, спрос на изменения в Аргентине по состоянию на сегодняшний день настолько масштабен, что большое количество населения соблазнилось именно обещаниями тотальных изменений, не обременяя себя пересмотром конкретных идей Милея.

Чего ждать Украине и России от Хавьера Милея

Стоит обратить внимание на то, что новоизбранный президент Аргентины решительно поддерживает Украину во время войны с Россией.

Я был одним из первых, кто осудил вторжение в Украину, – заявил он журналистам. Поделиться

Более того, Милей подтвердил, что хочет провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в первые месяцы своего пребывания на посту президента.

Также политик не скрывает, что главу Кремля Владимира Путина он считает "автократом".

Однако только громкими заявлениями Хавьер Милей ограничиваться не намерен.

Он заявил, что намерен серьезно урезать бюджетные расходы, а также окончательно разорвать связи с Россией и Китаем.

Кроме того, он обещает заблокировать вступление Аргентины в БРИКС.