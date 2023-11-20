Неприємний сюрприз для РФ. Чому політика нового президента Аргентини Хав'єра Мілея вигідна для України

Вранці 20 листопада усі світові ЗМІ зарясніли новинами про перемогу Хав'єра Мілея на президентських виборах в Аргентині. Цю подію можна вважати вкрай позитивною й для українського народу.

Що відомо про президентські перегони в Аргентині

Правопопуліст Хав'єр Мілей, якого доволі часто називають "економістом з бензопилою", набрав близько 56 відсотків голосів виборців.

А от за його головного суперника Серхіо Масса, який є чинним очільником Мінекономіки Аргентини, віддали свої голоси 44,2% виборців.

Що важливо розуміти, Мілей є лідером Лібертаріанської партії, яка входить у правий альянс "Свобода наступає".

Як зазначає редакція видання Financial Times, аргентинці переважно голосували за самопроголошеного “анархокапіталіста”, оскільки він пообіцяв їм справді радикальні зміни.

До слова, Хав'єр Мілей раніше працював телеведучим, тому населення уже звикло до його яскравого та ексцентричного образу.

За словами політичних оглядачів, попит на зміни в Аргентині станом на сьогодні настільки масштабний, що велика кількість населення спокусилася саме на обіцянки тотальних змін, не обтяжуючи себе переглядом конкретних ідей Мілея.

Чого чекати Україні та Росії від Хав'єра Мілея

Варто звернути увагу на те, що новообраний президент Аргентини рішуче підтримує Україну під час війни з Росією.

Я був одним із перших, хто засудив вторгнення в Україну, – заявив він журналістам. Поширити

Ба більше, Мілей підтвердив, що хоче провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента.

Також політик не приховує, що очільника Кремля Володимира Путіна він вважає “автократом”.

Однак лише гучними заявами Хав'єр Мілей обмежуватися не збирається.

Він заявив, що планує серйозно урізати бюджетні витрати, а також остаточно розірвати зв'язки з Росією та Китаєм.

Окрім того, він обіцяє заблокувати вступ Аргентини до БРІКС.