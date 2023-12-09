Зеленський відвідає інавгурацію нового президента Аргентини Мілея

Президент України Володимир Зеленський на запрошення Хав'єра Мілея полетів до Аргентини, щоб взяти участь у інавгурації нового очільника держави.

Зеленський полетів до Аргентини

Президент Володимир Зеленський полетів в Аргентину після запрошення на інавгурацію нового президента Хав'єра Мілея. Церемонія відбудеться 10 грудня.

Про це повідомляє голова держави в Telegram.

Зеленський дорогою до Аргентини завітав до Кабо-Верде.

Дорогою до Аргентини зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами, – повідомив він. Поширити

За словами президента, голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України.

Я дякую премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру, – додав він. Поширити

Крім того, Зеленський поінформував Коррея-і-Сілві про невдалі спроби Росії перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі, зауваживши, що після перезапуску альтернативного "зернового коридору" ним уже було транспортовано понад 7 млн тонн зерна.

Також лідери двох країн приділили увагу й активізації відносин України з державами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Зеленський запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.

Інавгурація президента Аргентини

Наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей.

Він уже відверто заявляв, що підтримує Україну у війні з Росією. Також Мілей вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор.

Мілей уже встиг провести із Зеленським телефонну розмову. Український президент запросив його відвідати Україну.