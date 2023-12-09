Зеленський відвідає інавгурацію нового президента Аргентини Мілея

Президент України Володимир Зеленський на запрошення Хав'єра Мілея полетів до Аргентини, щоб взяти участь у інавгурації нового очільника держави.
Зеленський полетів до Аргентини
Президент Володимир Зеленський полетів в Аргентину після запрошення на інавгурацію нового президента Хав'єра Мілея. Церемонія відбудеться 10 грудня.
Про це повідомляє голова держави в Telegram.
Зеленський дорогою до Аргентини завітав до Кабо-Верде.
За словами президента, голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України.
Крім того, Зеленський поінформував Коррея-і-Сілві про невдалі спроби Росії перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі, зауваживши, що після перезапуску альтернативного "зернового коридору" ним уже було транспортовано понад 7 млн тонн зерна.
Також лідери двох країн приділили увагу й активізації відносин України з державами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.
Зеленський запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.
Інавгурація президента Аргентини
Наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей.
Він уже відверто заявляв, що підтримує Україну у війні з Росією. Також Мілей вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор.
Мілей уже встиг провести із Зеленським телефонну розмову. Український президент запросив його відвідати Україну.
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