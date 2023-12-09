Зеленський відвідає інавгурацію нового президента Аргентини Мілея
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відвідає інавгурацію нового президента Аргентини Мілея

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на запрошення Хав'єра Мілея полетів до Аргентини, щоб взяти участь у інавгурації нового очільника держави.

Зеленський полетів до Аргентини

Президент Володимир Зеленський полетів в Аргентину після запрошення на інавгурацію нового президента Хав'єра Мілея. Церемонія відбудеться 10 грудня.

Про це повідомляє голова держави в Telegram.

Зеленський дорогою до Аргентини завітав до Кабо-Верде.

Дорогою до Аргентини зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами, – повідомив він.

За словами президента, голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України.

Я дякую премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру, – додав він.

Крім того, Зеленський поінформував Коррея-і-Сілві про невдалі спроби Росії перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі, зауваживши, що після перезапуску альтернативного "зернового коридору" ним уже було транспортовано понад 7 млн тонн зерна.

Також лідери двох країн приділили увагу й активізації відносин України з державами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Зеленський запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.

Інавгурація президента Аргентини

Наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей.

Він уже відверто заявляв, що підтримує Україну у війні з Росією. Також Мілей вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор.

Мілей уже встиг провести із Зеленським телефонну розмову. Український президент запросив його відвідати Україну.

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