Зеленський може відвідати інавгурацію президента Аргентини Мілея — TN

Плани Володимира Зеленського приїхати до Буенос-Айресу, щоб підтримати нового президента Аргентини, підтвердили неназвані джерела в посольстві України.

Зеленського чекають на інавгурації Мілея

Президент України Володимир Зеленський відвідає інавгурацію свого аргентинського колеги Хав'єра Мілея. Церемонія відбудеться вже у неділю, 10 грудня.

Про це повідомляє видання TN.

Як зазначають журналісти, намір Зеленського приїхати до Буенос-Айресу підтвердили неназвані джерела в посольстві України.

У TN уточнюють, що президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію, але його приїзд не очікувався.

Журналісти називають таку поїздку сильним політичним жестом щодо регіону, оскільки це може бути перший візит Зеленського до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Запрошення Зеленського на інавгурацію є явним жестом підтримки України з боку Мілея. Позиція Аргентини щодо нашої країни різко змінюється після того, як його обрали президентом на виборах у листопаді.

Зеленський та Мілей обговорили російсько-українську війну

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей уже провів перші офіційні телефонні перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським, під час яких запропонував провести у своїй країні мирний саміт з Латинською Америкою заради якнайшвидшого припинення війни.

За словами Мілея, влада Аргентини зацікавлена у проведенні зустрічі з метою обговорення реалій війни в Україні.

Що важливо розуміти, якщо така зустріч дійсно відбудеться, то вона буде першою в Латинській Америці.

Ми можемо стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно, - заявили представники команди нового президента. Поширити

Український лідер Володимир Зеленський подякував Мілею за «чітку підтримку» у ситуації, що склалася.

Жодної двозначності між добром і злом. Просто очевидна підтримка України. Українці знають, і ми це дуже цінуємо, – зазначив глава держави. Поширити

Не можна також не згадати про те, що Хав'єр Мілей, який завжди публічно підтримував Україну на тлі російського вторгнення, нещодавно заявив, що розірве всі відносини Аргентини з РФ.