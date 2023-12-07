Зеленский может посетить инаугурацию президента Аргентины Милея — TN

Планы Владимира Зеленского приехать в Буэнос-Айрес, чтобы поддержать нового президента Аргентины, подтвердили неназванные источники в посольстве Украины.
Зеленского ждут на инаугурации Милея
Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурацию своего аргентинского коллеги Хавьера Милея. Церемония пройдет уже в воскресенье, 10 декабря.
Об этом сообщает издание TN.
Как отмечают журналисты, намерение Зеленского приехать в Буэнос-Айрес подтвердили неназванные источники в посольстве Украины.
В TN уточняют, что президент Украины изначально был в списке гостей инаугурацией, но его приезд не ожидался.
Журналисты называют такую поездку сильным политическим жестом по отношению к региону, поскольку это может быть первый визит Зеленского в Латинскую Америку с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.
Приглашение Зеленского на инаугурацию является очевидным жестом поддержки Украины со стороны Милея. Позиция Аргентины по отношению к нашей стране резко меняется после того, как его избрали президентом на выборах в ноябре.
Зеленский и Милей обсудили российско-украинскую войну
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже провел первые официальные телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которых предложил провести в своей стране мирный саммит с Латинской Америкой для скорейшего прекращения войны.
По словам Милея, власти Аргентины заинтересованы в проведении встречи с целью обсуждения реалий войны в Украине.
Что важно понимать, если такая встреча действительно состоится, она будет первой в Латинской Америке.
Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Милея за «четкую поддержку» в сложившейся ситуации.
Нельзя также не упомянуть о том, что Хавьер Милей, всегда публично поддерживавший Украину на фоне российского вторжения, недавно заявил, что разорвет все отношения Аргентины с РФ.
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