Зеленский может посетить инаугурацию президента Аргентины Милея — TN
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Зеленский может посетить инаугурацию президента Аргентины Милея — TN

Владимир Зеленский
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Источник:  TN

Планы Владимира Зеленского приехать в Буэнос-Айрес, чтобы поддержать нового президента Аргентины, подтвердили неназванные источники в посольстве Украины.

Зеленского ждут на инаугурации Милея

Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурацию своего аргентинского коллеги Хавьера Милея. Церемония пройдет уже в воскресенье, 10 декабря.

Об этом сообщает издание TN.

Как отмечают журналисты, намерение Зеленского приехать в Буэнос-Айрес подтвердили неназванные источники в посольстве Украины.

В TN уточняют, что президент Украины изначально был в списке гостей инаугурацией, но его приезд не ожидался.

Журналисты называют такую поездку сильным политическим жестом по отношению к региону, поскольку это может быть первый визит Зеленского в Латинскую Америку с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Приглашение Зеленского на инаугурацию является очевидным жестом поддержки Украины со стороны Милея. Позиция Аргентины по отношению к нашей стране резко меняется после того, как его избрали президентом на выборах в ноябре.

Зеленский и Милей обсудили российско-украинскую войну

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже провел первые официальные телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которых предложил провести в своей стране мирный саммит с Латинской Америкой для скорейшего прекращения войны.

По словам Милея, власти Аргентины заинтересованы в проведении встречи с целью обсуждения реалий войны в Украине.

Что важно понимать, если такая встреча действительно состоится, она будет первой в Латинской Америке.

Мы можем стать штаб-квартирой, если это будет уместно, – заявили представители команды нового президента.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Милея за «четкую поддержку» в сложившейся ситуации.

Никакой двусмысленности между добром и злом. Просто очевидна поддержка Украины. Украинцы знают, и мы это очень ценим, – отметил глава государства.

Нельзя также не упомянуть о том, что Хавьер Милей, всегда публично поддерживавший Украину на фоне российского вторжения, недавно заявил, что разорвет все отношения Аргентины с РФ.

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