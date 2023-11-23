Новый президент Аргентины предложил Зеленскому свою помощь для окончания войны

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже провел первые официальные телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которых предложил провести в своей стране мирный саммит с Латинской Америкой ради скорейшего прекращения войны.

Зеленский и Милей обсудили российско-украинскую войну

По словам Милея, власти Аргентины заинтересованы в проведении встречи с целью обсуждения реалий войны в Украине.

Что важно понимать, если такая встреча действительно состоится, она будет первой в Латинской Америке.

Мы можем стать штаб-квартирой, если это будет уместно, – заявили представители команды нового президента. Поделиться

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Милея за «четкую поддержку» в сложившейся ситуации.

Никакой двусмысленности между добром и злом. Просто очевидная поддержка Украины. Украинцы знают, и мы это очень ценим, – отметил глава государства. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что Хавьер Милей, всегда публично поддерживавший Украину на фоне российского вторжения, недавно заявил, что разорвет все отношения Аргентины с РФ.

Почему мирный саммит в Аргентине будет очень важен для Украины

Что важно понимать, отношения между странами Латинской Америки и официальным Киевом были напряженными с начала войны.

Владимир Зеленский много раз призвал таких лидеров, как, например, президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвау, приехать в Украину, однако этого до сих пор не произошло.

Однако у Хавьера Милея, который называет главу Кремля Владимира Путина «автократом», есть все шансы, чтобы изменить отношение стран Латинской Америки к Украине и наконец-то наладить важную для всех коммуникацию в вопросах завершения войны.