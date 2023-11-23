Новый президент Аргентины предложил Зеленскому свою помощь для окончания войны
Категория
Политика
Дата публикации

Новый президент Аргентины предложил Зеленскому свою помощь для окончания войны

Хавьер Милей
Читати українською
Источник:  DW

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже провел первые официальные телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которых предложил провести в своей стране мирный саммит с Латинской Америкой ради скорейшего прекращения войны.

Зеленский и Милей обсудили российско-украинскую войну

По словам Милея, власти Аргентины заинтересованы в проведении встречи с целью обсуждения реалий войны в Украине.

Что важно понимать, если такая встреча действительно состоится, она будет первой в Латинской Америке.

Мы можем стать штаб-квартирой, если это будет уместно, – заявили представители команды нового президента.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Милея за «четкую поддержку» в сложившейся ситуации.

Никакой двусмысленности между добром и злом. Просто очевидная поддержка Украины. Украинцы знают, и мы это очень ценим, – отметил глава государства.

Нельзя также не упомянуть о том, что Хавьер Милей, всегда публично поддерживавший Украину на фоне российского вторжения, недавно заявил, что разорвет все отношения Аргентины с РФ.

Почему мирный саммит в Аргентине будет очень важен для Украины

Что важно понимать, отношения между странами Латинской Америки и официальным Киевом были напряженными с начала войны.

Владимир Зеленский много раз призвал таких лидеров, как, например, президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвау, приехать в Украину, однако этого до сих пор не произошло.

Однако у Хавьера Милея, который называет главу Кремля Владимира Путина «автократом», есть все шансы, чтобы изменить отношение стран Латинской Америки к Украине и наконец-то наладить важную для всех коммуникацию в вопросах завершения войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Болтливый политический аутсайдер. Милей проиграл первый тур президентских выборов в Аргентине
Хавьер Милей
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Неприятный сюрприз для РФ. Почему политика нового президента Аргентины Хавьера Милея выгодна для Украины
Хавьер Милей
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Еврокомиссии обратилась к Путину на саммите лидеров G20
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.