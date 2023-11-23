Новий президент Аргентини запропонував Зеленському свою допомогу для закінчення війни

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей уже провів перші офіційні телефонні перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським, під час яких запропонував провести у своїй країні мирний саміт з Латинською Америкою заради якнайшвидшого припинення війни.

Зеленський та Мілей обговорили російсько-українську війну

За словами Мілея, влада Аргентини зацікавлена у проведенні зустрічі з метою обговорення реалій війни в Україні.

Що важливо розуміти, якщо така зустріч дійсно відбудеться, то вона буде першою в Латинській Америці.

Ми можемо стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно, - заявили представники команди нового президента. Поширити

Український лідер Володимир Зеленський подякував Мілею за «чітку підтримку» у ситуації, що склалася.

Жодної двозначності між добром і злом. Просто очевидна підтримка України. Українці знають, і ми це дуже цінуємо, - зазначив глава держави. Поширити

Не можна також не згадати про те, що Хав'єр Мілей, який завжди публічно підтримував Україні на тлі російського вторгнення, нещодавно заявив, що розірве всі відносини Аргентини з РФ.

Чому мирний саміт в Аргентині буде вкрай важливим для України

Що важливо розуміти, відносини між країнами Латинської Америки та офіційним Києвом були напруженими від початку війни.

Володимир Зеленський багато разів закликав таких лідерів, як, до прикладу, президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілвау, приїхати в Україну, однак цього досі не сталося.

Проте Хав'єр Мілей, який називає очільника Кремля Володимира Путіна «автократом», має всі шанси, щоб змінити ставлення країн Латинської Америки до України та нарешті налагодити важливу для усіх комунікацію щодо спроб зупинення війни.