Зеленський провів засідання Ставки. Обговорювалась ситуація на фронті

Завдання нашої держави - і зараз, узимку, хоч би як це було складно, - проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України - нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше - і зараз, у боях і взимку, і цієї осені, - наголосив глава держави.