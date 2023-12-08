Зеленський провів засідання Ставки. Обговорювалась ситуація на фронті

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої обговорювалась поточна ситуація на фронті.
Що відомо про результати засідання Ставки
Він висловив вдячність всім українським військовим за стійкість та мужність.
Зеленський повідомив про евакуацію українців з Сектора Гази
За словами президента, протягом 8 грудня вдалось евакуювати з території Сектора Гази, де наразі триває військова операція Ізраїлю проти терористів палестинського угруповання ХАМАС, майже 40 громадян України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-