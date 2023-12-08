Зеленський провів засідання Ставки. Обговорювалась ситуація на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський провів засідання Ставки. Обговорювалась ситуація на фронті

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої обговорювалась поточна ситуація на фронті. 

Що відомо про результати засідання Ставки

Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли щодо оперативної ситуації. Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь, - підкреслив глава держави.

Він висловив вдячність всім українським військовим за стійкість та мужність.

Завдання нашої держави - і зараз, узимку, хоч би як це було складно, - проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України - нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше - і зараз, у боях і взимку, і цієї осені, - наголосив глава держави.

Зеленський повідомив про евакуацію українців з Сектора Гази

За словами президента, протягом 8 грудня вдалось евакуювати з території Сектора Гази, де наразі триває військова операція Ізраїлю проти терористів палестинського угруповання ХАМАС, майже 40 громадян України.

Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із Сектору Газа. Весь день сьогодні ведеться виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України у безпеці, - зазначив президент.

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