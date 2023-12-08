Зеленский провел заседание Ставки. Обсуждалась ситуация на фронте

Задача нашего государства - и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, - проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины - нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, проявивших себя больше всего - и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью, - подчеркнул глава государства.