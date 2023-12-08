Зеленский провел заседание Ставки. Обсуждалась ситуация на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел заседание Ставки. Обсуждалась ситуация на фронте

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация на фронте.

Что известно о результатах заседания Ставки

Провел заседание Ставки. Как и всегда, Главком, командующие по направлениям доложили об оперативной ситуации. Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг, – подчеркнул глава государства.

Он выразил благодарность всем украинским военным за стойкость и мужество.

Задача нашего государства - и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, - проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины - нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, проявивших себя больше всего - и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью, - подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил об эвакуации украинцев из Сектора Газа

По словам президента, в течение 8 декабря удалось эвакуировать с территории Сектора Газа, где продолжается военная операция Израиля против террористов палестинской группировки ХАМАС, около 40 граждан Украины.

Наша разведка, наши дипломаты продолжают эвакуацию граждан Украины из сектора Газа. Весь день сегодня ведется вывод наших людей на безопасную территорию. Еще около 40 граждан Украины в безопасности, - отметил президент.

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