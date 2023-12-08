Зеленский провел заседание Ставки. Обсуждалась ситуация на фронте

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация на фронте.
Что известно о результатах заседания Ставки
Он выразил благодарность всем украинским военным за стойкость и мужество.
Зеленский сообщил об эвакуации украинцев из Сектора Газа
По словам президента, в течение 8 декабря удалось эвакуировать с территории Сектора Газа, где продолжается военная операция Израиля против террористов палестинской группировки ХАМАС, около 40 граждан Украины.
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