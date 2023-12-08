Зеленский подписал три евроинтеграционных закона
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Зеленский подписал три евроинтеграционных закона

Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подписал три закона, необходимые для евроинтеграции Украины: о нацменьшинствах, увеличении штата НАБУ и проверке имущества чиновников, которое они приобрели до назначения на должность.

Какие законы подписал Зеленский

Закон №10203-1 предусматривает увеличение штата Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек до 2026 года.

Рекомендация увеличить штаб НАБУ содержалась в отчете Еврокомиссии по прогрессу Украины от 8 ноября.

Закон № 10262 разрешает Национальному агентству по предотвращению коррупции повторно проверять активы и имущество чиновников и членов их семей, которое они приобрели к назначению на госдолжность.

Закон № 10288-1 предоставляет частным вузам право свободно выбирать язык обучения, который является официальным языком ЕС. Речь идет о преподавании одного, нескольких или всех дисциплин на языке нацменьшинства.

Представители нацменьшинств Украины также смогут получать базовое и профильное среднее образование на своих языках. Исключение – предметы украинский язык, украинская литература, история Украины, а также защита Украины.

Напомним, что Зеленский ранее заявлял, что Украина примет все необходимые решения для начала переговоров по вступлению в ЕС до конца 2023 года.

Вступление Украины в Евросоюз

23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС.

Украине было предоставлено для выполнения 7 рекомендаций, чтобы начать переговоры о вступлении.

В устной оценке от Еврокомиссии за июнь 2023 года говорилось, что Украина выполнила две из семи рекомендаций.

В ноябре президент ЕК Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, где будут рассматриваться вопросы расширения блока.

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