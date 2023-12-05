Орбан может сорвать саммит лидеров ЕС — глава Евросовета готов к решительным действиям

Глава Европейского совета Шарль Мишель решил сократить свой визит в Китай, поскольку появился риск того, что венгерский премьер Виктор Орбан может сорвать саммит лидеров ЕС в середине декабря из-за украинских вопросов.

Мишель попытается остановить Орбана

Издание Politico со ссылкой на официального представителя ЕС сообщает, что Мишель едет в Китай на первый за последние четыре года личный саммит ЕС-Китай.

Однако он вынужден вернуться в Брюссель раньше – после первого дня встреч в четверг.

Шарль Мишель намерен подробно обсудить с лидерами Евросоюза, что нужно делать на фоне последних провокаций Виктора Орбана.

Особенно учитывая тот момент, что приспешник Путина может сорвать саммит ЕС в декабре.

Согласно данным журналистов, глава Евросовета вынужден вернуться, поскольку у него нет защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы проводить переговоры с лидерами ЕС без прослушивания Китаем.

Кроме того, сообщается, что Шарль Мишель проводил встречи с главой Венгрии в Будапеште на прошлой неделе, поскольку хочет устранить напряженность в преддверии саммита лидеров ЕС.

Макрон также пытается убедить Орбана не мешать Украине

Как удалось узнать журналистам, французский лидер Эммануэль Макрон тоже пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели.

Президент Франции также хочет достичь компромисса и заставить приспешника Путина наконец-то изменить свою позицию по отношению к Украине.

Есть информация о том, что Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от официального Брюсселя.