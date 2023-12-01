Более 100 организаций Венгрии бросили публичный вызов Орбану

Более сотни венгерских неправительственных организаций официально заявили, что они выступают против законопроекта о создании офиса по "защите суверенитета", который инициировала команда скандального премьера Виктора Орбана.

В Венгрии разгорается внутренний конфликт

Организации, которые решились выступить против Орбана, жалуются на то, что формулировки законопроекта является намеренно расплывчатыми и дадут возможность новому офису признать любое публичное высказывание как "служащее иностранным интересам и угрожающее суверенитету Венгрии".

Более того, они даже подчеркнули, что Венгрия после принятия подобного документа не может называться демократией.

Страна, где люди не могут представлять свои интересы, не демократична. Там, где организации гражданского общества не могут свободно действовать, наши основные права не соблюдаются. Нет свободы в стране, где граждан обвиняют в служении иностранным интересам, если они выражают свое мнение по поводу общественных дел, – сказано в совместном заявлении неправительственных организаций. Поделиться

Что важно понимать, подписантами этого обращения стали: венгерское представительство Amnesty International, Budapest Pride, Венгерский Хельсинкский комитет и Венгерский союз гражданских свобод (TASZ), а также другие.

Что не так с венгерским законопроектом о "защите суверенитета"

Впервые в парламент Венгрии его внес глава парламентской фракции "Фидес" Мате Кочиш еще 21 ноября.

Если его примут, то с 1 февраля в стране начнет функционировать "офис защиты суверенитета", а политикам и кандидатам в депутаты грозит тюремное заключение за получение "иностранного финансирования" в избирательной кампании.

Более того, организациям, участвующим в муниципальных выборах, запретят принимать пожертвования от венгерских юридических лиц или организаций без статуса юридического лица, а также запретят анонимные пожертвования.

Официальный Брюссель уже выступил против этой идеи, а также предупредил, что этот законопроект является угрозой для демократических свобод и прав человека.