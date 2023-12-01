Более 100 организаций Венгрии бросили публичный вызов Орбану

Более сотни венгерских неправительственных организаций официально заявили, что они выступают против законопроекта о создании офиса по "защите суверенитета", который инициировала команда скандального премьера Виктора Орбана.
В Венгрии разгорается внутренний конфликт
Организации, которые решились выступить против Орбана, жалуются на то, что формулировки законопроекта является намеренно расплывчатыми и дадут возможность новому офису признать любое публичное высказывание как "служащее иностранным интересам и угрожающее суверенитету Венгрии".
Более того, они даже подчеркнули, что Венгрия после принятия подобного документа не может называться демократией.
Что важно понимать, подписантами этого обращения стали: венгерское представительство Amnesty International, Budapest Pride, Венгерский Хельсинкский комитет и Венгерский союз гражданских свобод (TASZ), а также другие.
Что не так с венгерским законопроектом о "защите суверенитета"
Впервые в парламент Венгрии его внес глава парламентской фракции "Фидес" Мате Кочиш еще 21 ноября.
Если его примут, то с 1 февраля в стране начнет функционировать "офис защиты суверенитета", а политикам и кандидатам в депутаты грозит тюремное заключение за получение "иностранного финансирования" в избирательной кампании.
Более того, организациям, участвующим в муниципальных выборах, запретят принимать пожертвования от венгерских юридических лиц или организаций без статуса юридического лица, а также запретят анонимные пожертвования.
Официальный Брюссель уже выступил против этой идеи, а также предупредил, что этот законопроект является угрозой для демократических свобод и прав человека.
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