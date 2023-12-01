Понад 100 організацій Угорщини кинули публічний виклик Орбану
Категорія
Політика
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Понад 100 організацій Угорщини кинули публічний виклик Орбану

Орбан
Джерело:  Telex

Понад 100 угорських неурядових організацій офіційно заявили, що вони виступають проти законопроєкту щодо створення офісу із "захист суверенітету", який ініціювала команда скандального прем’єра Віктора Орбана.

В Угорщині розгорається внутрішній конфлікт

Організації, які наважилися виступити проти Орбана, скаржаться на те, що формулювання законопроєкту є навмисно розпливчастими й дадуть можливість новому офісу визнати будь-яке публічне висловлювання як таке, що "слугує іноземним інтересам і загрожує суверенітету Угорщини".

Ба більше, вони навіть наголосили, що Угорщина після ухвалення подібного документу не може називатися демократією.

Країна, де люди не можуть представляти свої інтереси, не є демократичною. Там, де організації громадянського суспільства не можуть вільно діяти, наші основні права не дотримуються. Немає свободи в країні, де громадян звинувачують у служінні іноземним інтересам, якщо вони висловлюють свою думку щодо суспільних справ, – мовиться у спільній заяві неурядових організацій.

Що важливо розуміти, підписантами цього звернення стали: угорське представництво Amnesty International, Budapest Pride, Угорський Гельсінський комітет та Угорський союз громадянських свобод (TASZ), а також інші.

Що не так з угорським законопроєктом про "захист суверенітету"

Уперше до парламенту Угорщини його вніс очільник парламентської фракції "Фідес" Мате Кочиш ще 21 листопада.

Якщо його ухвалять, то з 1 лютого в країні почне функціонувати "офіс захисту суверенітету", а політикам і кандидатам у депутати загрожуватиме тюремне ув'язнення за отримння "іноземного фінансування" у виборчій кампанії.

Ба більше, організаціям, які беруть участь у муніципальних виборах, заборонять приймати пожертви від угорських юридичних осіб або організацій без статусу юридичної особи, а також заборонять анонімні пожертви.

Офіційний Брюссель уже виступив проти цієї ідеї, а також попередив, що згаданий законопроєкт є загрозою для демократичних свобод і прав людини.

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