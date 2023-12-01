Понад 100 організацій Угорщини кинули публічний виклик Орбану

Понад 100 угорських неурядових організацій офіційно заявили, що вони виступають проти законопроєкту щодо створення офісу із "захист суверенітету", який ініціювала команда скандального прем’єра Віктора Орбана.

В Угорщині розгорається внутрішній конфлікт

Організації, які наважилися виступити проти Орбана, скаржаться на те, що формулювання законопроєкту є навмисно розпливчастими й дадуть можливість новому офісу визнати будь-яке публічне висловлювання як таке, що "слугує іноземним інтересам і загрожує суверенітету Угорщини".

Ба більше, вони навіть наголосили, що Угорщина після ухвалення подібного документу не може називатися демократією.

Країна, де люди не можуть представляти свої інтереси, не є демократичною. Там, де організації громадянського суспільства не можуть вільно діяти, наші основні права не дотримуються. Немає свободи в країні, де громадян звинувачують у служінні іноземним інтересам, якщо вони висловлюють свою думку щодо суспільних справ, – мовиться у спільній заяві неурядових організацій. Поширити

Що важливо розуміти, підписантами цього звернення стали: угорське представництво Amnesty International, Budapest Pride, Угорський Гельсінський комітет та Угорський союз громадянських свобод (TASZ), а також інші.

Що не так з угорським законопроєктом про "захист суверенітету"

Уперше до парламенту Угорщини його вніс очільник парламентської фракції "Фідес" Мате Кочиш ще 21 листопада.

Якщо його ухвалять, то з 1 лютого в країні почне функціонувати "офіс захисту суверенітету", а політикам і кандидатам у депутати загрожуватиме тюремне ув'язнення за отримння "іноземного фінансування" у виборчій кампанії.

Ба більше, організаціям, які беруть участь у муніципальних виборах, заборонять приймати пожертви від угорських юридичних осіб або організацій без статусу юридичної особи, а також заборонять анонімні пожертви.

Офіційний Брюссель уже виступив проти цієї ідеї, а також попередив, що згаданий законопроєкт є загрозою для демократичних свобод і прав людини.