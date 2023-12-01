Орбан продовжує пропонувати відкласти питання вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонує не виносити питання про вступ України до ЄС на порядок денний саміту у грудні. На його думку, "заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде".

Орбан вкотре зробив низку скандальних заяв

Угорщина не ветуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, бо правилами не передбачена така можливість. Натомість Будапешт пропонує взагалі не виносити питання про вступ України до ЄС на саміт, що пройде 14—15 грудня.

Орбан стверджує, що “заздалегідь зрозуміло”, що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде.

За його словами, наразі переговори про вступ України до ЄС “не відповідають інтересам Угорщини”. Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до “розмови про вступ” повернутися через декілька років.

За словами Орбана, якщо ЄС все ще хоче фінансувати війну, ЄС має вирішити, де взяти на це гроші. За словами прем'єр-міністра, він підтримав би створення спільного фонду ЄС, куди кожна держава-член вносила б свою частку і яка була б спрямована до України.

Якщо ми хочемо дати Україні гроші, вони мають бути позабюджетними та прозорими, - додав він. Поширити

Позиція Угорщини щодо України

Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Наприклад, у травні він казав, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. Тоді в українському МЗС відповіли Орбану, що у Кремлі мають радіти, адже прем'єр Угорщини зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взагалі погрожував заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче завадити вступу країни до самого ЄС. Зокрема, Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.