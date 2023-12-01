Орбан продолжает предлагать отложить вопрос вступления Украины в ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан продолжает предлагать отложить вопрос вступления Украины в ЕС

Орбан
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Источник:  Index

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита в декабре. По его мнению, "заранее ясно, что согласия среди стран не будет".

Орбан в очередной раз сделал ряд скандальных заявлений

Венгрия не будет ветировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, потому что правилами не предусмотрена такая возможность. Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на саммит, который пройдет 14—15 декабря.

Орбан утверждает, что заранее понятно, что согласия о вступлении Украины в ЕС среди стран-членов не будет.

По его словам, сейчас переговоры о вступлении Украины в ЕС "не отвечают интересам Венгрии". Он предлагает Евросоюзу заключить договор о стратегическом партнерстве с Украиной, а в разговор о вступлении вернуться через несколько лет.

По словам Орбана, если ЕС все еще хочет финансировать войну, ЕС должен решить, где взять на это деньги. По словам премьер-министра, он поддержал бы создание совместного фонда ЕС, куда каждое государство-член вносило бы свою долю и которое было бы направлено в Украину.

Если мы хотим дать Украине деньги, они должны быть внебюджетными и прозрачными, – добавил он.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

К примеру, в мае он говорил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. Тогда в украинском МИДе ответили Орбану, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер Венгрии снял ответственность России за ее агрессию против Украины.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вообще угрожал заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Также он хочет помешать вступлению страны в сам ЕС. В частности, Орбан пригрозил сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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