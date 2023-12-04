Это конец. Орбан выдвинул властям ЕС новое требование касательно Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, написал еще одно письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем скандальный политик требует не выносить на повестку дня саммита ЕС в декабре вопросы, связанные с Украиной.
Орбан снова пытается заблокировать вступление Украины в Евросоюз
По словам венгерского лидера, он считает "необоснованными" ожидания, что власти ЕС поддержат решение о старте переговоров о вступлении с Украиной, а также пересмотре среднесрочного бюджета ЕС с 50 миллиардами евро для Киева.
Более того, приспешник Путина утверждает, что рекомендация Еврокомиссии о переговорах с Украиной "это конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях".
Виктор Орбан также посетовал на то, что “не было возможности” предварительно обсудить этот вопрос.
Премьер Венгрии заявляет о якобы "необоснованном, несбалансированном и нереалистическом предложении Еврокомиссии" относительно 50 миллиардов евро финансирования для Украины.
Он хочет, чтобы официальный Брюссель начал обсуждение этого вопроса с учетом "политических и финансовых реалий в странах-членах", что требует "дополнительных усилий и времени".
Орбан даже пытался угрожать ЕС, чтобы навредить Украине
Следует отметить, что ранее приспешник Путина угрожал заблокировать всю помощь Брюсселя для Киева, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Украины.
По его убеждению, Европейский совет должен организовать откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-