Это конец. Орбан выдвинул властям ЕС новое требование касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Это конец. Орбан выдвинул властям ЕС новое требование касательно Украины

Виктор Орбан
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Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, написал еще одно письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем скандальный политик требует не выносить на повестку дня саммита ЕС в декабре вопросы, связанные с Украиной.

Орбан снова пытается заблокировать вступление Украины в Евросоюз

По словам венгерского лидера, он считает "необоснованными" ожидания, что власти ЕС поддержат решение о старте переговоров о вступлении с Украиной, а также пересмотре среднесрочного бюджета ЕС с 50 миллиардами евро для Киева.

Более того, приспешник Путина утверждает, что рекомендация Еврокомиссии о переговорах с Украиной "это конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях".

Виктор Орбан также посетовал на то, что “не было возможности” предварительно обсудить этот вопрос.

Премьер Венгрии заявляет о якобы "необоснованном, несбалансированном и нереалистическом предложении Еврокомиссии" относительно 50 миллиардов евро финансирования для Украины.

Он хочет, чтобы официальный Брюссель начал обсуждение этого вопроса с учетом "политических и финансовых реалий в странах-членах", что требует "дополнительных усилий и времени".

Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария для сохранения единства, которое является нашим важнейшим активом, – заявил Орбан.

Орбан даже пытался угрожать ЕС, чтобы навредить Украине

Следует отметить, что ранее приспешник Путина угрожал заблокировать всю помощь Брюсселя для Киева, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Украины.

По его убеждению, Европейский совет должен организовать откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине.

Считаем ли мы все еще реалистично достижимыми эти цели? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем архитектуру безопасности Европы после войны? – интересовался ранее Орбан у властей ЕС.

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