Это конец. Орбан выдвинул властям ЕС новое требование касательно Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, написал еще одно письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем скандальный политик требует не выносить на повестку дня саммита ЕС в декабре вопросы, связанные с Украиной.

Орбан снова пытается заблокировать вступление Украины в Евросоюз

По словам венгерского лидера, он считает "необоснованными" ожидания, что власти ЕС поддержат решение о старте переговоров о вступлении с Украиной, а также пересмотре среднесрочного бюджета ЕС с 50 миллиардами евро для Киева.

Более того, приспешник Путина утверждает, что рекомендация Еврокомиссии о переговорах с Украиной "это конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях".

Виктор Орбан также посетовал на то, что “не было возможности” предварительно обсудить этот вопрос.

Премьер Венгрии заявляет о якобы "необоснованном, несбалансированном и нереалистическом предложении Еврокомиссии" относительно 50 миллиардов евро финансирования для Украины.

Он хочет, чтобы официальный Брюссель начал обсуждение этого вопроса с учетом "политических и финансовых реалий в странах-членах", что требует "дополнительных усилий и времени".

Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария для сохранения единства, которое является нашим важнейшим активом, – заявил Орбан. Поделиться

Орбан даже пытался угрожать ЕС, чтобы навредить Украине

Следует отметить, что ранее приспешник Путина угрожал заблокировать всю помощь Брюсселя для Киева, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Украины.

По его убеждению, Европейский совет должен организовать откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине.